Более 20 тысяч услуг оказал новый «Миграционный ЦОН» с момента открытия

В конце мая этого года Государственная корпорация «Правительство для граждан» открыла миграционный ЦОН в Шымкенте.

За два месяца центром было оказано 20 676 услуг, учитывая то, что трудовым мигрантам южного мегаполиса оказывают услуги по стандартам центров обслуживания населения.

Стоит отметить, что в последние годы в городе наблюдался значительный поток иностранных рабочих. Центр оказания миграционных услуг позволил снизить нагрузку на другие ЦОНы.

В миграционном ЦОНе иностранные граждане могут получать госуслуги по принципу «одного окна» с применением стандартов ЦОН. Для клиентов выделено значительное количество специалистов для приема заявлений и оказания госуслуг. Кроме этого, имеется электронная очередь для удобства посетителей. Через миграционный ЦОН оказывают такие услуги, как формирование ИИН, выдача и продление разрешений на трудовую деятельность мигрантам, регистрация иностранцев и лиц без гражданства, временно пребывающих в РК.

«С открытием нового миграционного ЦОНа процесс получения услуг значительно упрощен. Здесь оказывают услуги трудовым мигрантам. Очень удобно, что они могут получить все услуги в одном месте. Это комфортно не только для самих мигрантов, но и для наших граждан», — рассказал директор филиала Госкорпорации Даримбет Баймбетов.

Новый миграционный ЦОН находится по адресу г.Шымкент, мкр. Нуртас, ул. Жасталап, 168/1. Современное здание имеет площадь 450 кв.м и парковку на 50 машин. Клиентов принимают в будние дни с 9:00 до 18:00 без перерыва на обед.