Миграционный ЦОН в Шымкенте изменил график работы

Миграционный ЦОН г. Шымкент будет работать по субботам.
Филиал Госкорпорации «Правительство для граждан» по г. Шымкент сообщает о том, что изменился график работы миграционного ЦОНа.
С 27 апреля миграционный ЦОН города работает по субботам с 09:00 до 13:00. В будни график центра работы остается прежним – с 09:00 до 18:00.
Отметим, что обычные ЦОНы работают с 9:00 до 18:00 (с понедельника по пятницу).
Адрес миграционного ЦОНа:
отдел №2, Аль-Фарабийского района
мкр. Нуртас, ул. Жасталап, 168/1.
Фото: Пресс-служба Филиал Госкорпорации «Правительство для граждан» по г. Шымкент
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