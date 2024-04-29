Миграционный ЦОН в Шымкенте изменил график работы

Миграционный ЦОН г. Шымкент будет работать по субботам.

Филиал Госкорпорации «Правительство для граждан» по г. Шымкент сообщает о том, что изменился график работы миграционного ЦОНа.

С 27 апреля миграционный ЦОН города работает по субботам с 09:00 до 13:00. В будни график центра работы остается прежним – с 09:00 до 18:00.

Отметим, что обычные ЦОНы работают с 9:00 до 18:00 (с понедельника по пятницу).

Адрес миграционного ЦОНа:

отдел №2, Аль-Фарабийского района

мкр. Нуртас, ул. Жасталап, 168/1.

Фото: Пресс-служба Филиал Госкорпорации «Правительство для граждан» по г. Шымкент