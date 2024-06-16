Хитрую схему хищения бюджетных средств придумал шымкенсткий бизнесмен

Шымкентский предприниматель обманул государство на крупную сумму при получении субсидий для агропромышленного комплекса и оказался на скамье подсудимых. Махинацию выявили сотрудники городской прокуратуры.

По материалам дела, предприимчивый бизнесмен предоставлял недостоверные заявки по снижению стоимости молочной продукции. Ущерб государству оценивается в 12 миллионов тенге. Дело сейчас рассматривается в суде.

Кали Бейсенбаев, старший прокурор прокуратуры г. Шымкента: «Производитель должен был реализовать молоко предприятиям по переработке молочной продукции. По информации, предоставленной предприятиями в городскую прокуратуру, было известно, что никакой продукции от данного производителя они не получали. Субсидия от государства направлена на снижение цен на товары и платится от 20 тенге за литр».

Таким же образом были выявлены несколько предпринимателей, которые безосновательно пытались получить субсидии. В доход государства взыскано 24 миллиона тенге. Вместе с тем за грубые нарушения к ответственности привлечены и чиновники.

Кали Бейсенбаев, старший прокурор прокуратуры г. Шымкента: «По акту прокурорского надзора 6 должностных лиц управления сельского хозяйства и ветеринарии Шымкента, в том числе заместитель руководителя управления, привлечены к дисциплинарной ответственности».