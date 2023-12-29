Как выбрать продукты для праздничного стола 

Есть несколько продуктов, без которых трудно представить новогоднее застолье. Как правильно их выбирать в магазине, рассказали эксперты.

Мандарины

При выборе традиционного новогоднего цитруса учитывайте следующее. Оранжевая кожура не говорит о том, что мандарин спелый и сладкий, а веточка с листиком не гарантирует его свежесть. При выборе цитрусовых эксперты рекомендуют ориентироваться на яркую ровную кожицу (на ней не должно быть гнили и пятен). А чтобы проверить плод на зрелость, его надо немного сдавить. Если он быстро принимает исходную форму – смело покупайте.

Зеленый горошек и кукуруза

Обращайте внимание на месяц изготовления. Лучше брать те банки, которые закрывались летом. Тогда продукт будет сладким и вкусным. А вот если товар изготовлен зимой или осенью, скорее всего, перед вами сухой горох, который замочили и отварили.

Майонез

При выборе майонеза стоит помнить, что есть риск нарваться на майонезный соус. В последнем вместо яиц и растительного масла будет использован яичный порошок. На вкусовые качества это несильно влияет, однако пользы в соусе намного меньше, чем в полноценном майонезе, говорят эксперты.

Массовая доля жира в майонезе должна быть не менее 50%, а в соусе – не менее 15%. Еще один совет: выбирайте майонез с минимальным сроком хранения, в нем роль консерванта играет натуральный уксус.

Крабовые палочки

С крабовыми палочками тоже важно не промахнуться. То, что в них не мясо краба, а фарш белых океанических рыб, уже не секрет. Но бывает, что и от рыбы в этом продукте вообще ничего нет. Поэтому внимательно смотрите на состав. Предпочтение стоит отдавать крабовым палочкам с содержанием белка не менее 7-10% и не более 18% углеводов.

Красная икра

Этот деликатес поистине новогодний. Когда же еще мы отважимся позволить это себе! И если уж платить такие деньжища, то хотя бы знать за что.

Вот правила, которыми стоит руководствоваться при выборе красной икры:

* лучше покупать икру в супермаркетах, а не на развес;

* стоит отдавать предпочтение стеклянным баночкам, а не жестяным;

* хорошо бы, чтобы все икринки были цельными (а не смятыми) и лежали друг на друге, а не плавали в масле или жидкости (как раз в стеклянной таре это можно увидеть).

Яна Котт