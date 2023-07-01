Чем будет привлекать туристов Туркестанская область?

В прошлом году Туркестанскую область посетили более 470 тысяч туристов. А количество паломников и гостей региона превысил 1 миллион 200 тысяч человек.

В этой связи аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды провел совещание со специалистами сферы туризма, отметив, что работы в этом направлении еще много. Также глава региона затронул вопрос развития туристских объектов.

В Туркестанской области объем услуг, оказанных работниками туристической сферы, в прошлом году составил 5 миллиардов тенге. В I квартале 2023 года эти показатели достигли одного миллиарда тенге.

В основной капитал сферы туризма в 2022 году инвестировано 69 миллиардов, а за 5 месяцев этого года 10 миллиардов 800 миллионов тенге.

«Согласно статистике, в этом году, наш регион посетили 97 тысяч 200 туристов. Ещё 442 тысячи 600 приезжали с однодневным визитом. В прошлом году в сферу туризма было внесено инвестиций на сумму 68 миллиардов 800 миллионов тенге», — рассказал руководитель управления культуры и туризма Туркестанской области Азимхан Койлыбаев.

В этом году наблюдается рост числа туристов, посещающих Туркестанскую область. В прошлом году регион посетили более 470 тысяч туристов, а также более миллиона двухсот тысяч паломников и гостей. Гостиницы и другие места размещения туристов приняли 253 тысячи 400 человек, санатории – свыше 142 тысяч гостей. В местах отдыха, расположенных в природных ландшафтах отдохнули почти 75 тысяч туристов. Несмотря на впечатляющие цифры, аким области поручил усилить работу.

«Туркестанский регион должен иметь четкий план по развитию туризма. Рассматривайте различные идеи. В горных районах, в Сарыагаше туристические объекты и санатории должны быть построены по специальному плану.

Предпринимателям будет оказана поддержка, если они внесут вклад в развитие туризма в районах и увеличение поступлений в бюджет. Но должна быть жёсткая дисциплина. Строительство без плана не допускается. Ответственному управлению необходимо провести совещание по туризму. Приглашайте и консультируйте туроператоров, специалистов, экспертов, хорошо разбирающихся в данной отрасли. Университет гостиничного бизнеса и туризма также должен быть задействован в этой области. Разработайте различные туристические направления, дайте конкретные рекомендации», — сказал аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды.

В целях увеличения посещаемости Туркестана необходимо развивать туристические объекты, расположенные в радиусе 60 километров вокруг областного центра. В дальнейшем планируется открытие новых туристических маршрутов с улучшением инфраструктуры объектов.