Чрезвычайная пожарная опасность объявлена в Шымкенте

В Шымкенте объявлена чрезвычайная пожарная опасность.

В городе стоит изнуряющая жара свыше 45 градусов и прохладной передышки синоптики пока не обещают. Из-за сильной жары спасатели и огнеборцы работают в усиленном режиме.

Ежедневно в службу «101» и «112» поступает более 20 звонков о возгорании сухой травы, мусора и даже автомобилей. Чаще всего, говорят пожарные, это случается из-за неосторожности людей.

«В летний пожароопасный период, люди часто отдыхают на природе. В это время они должны быть особенно осторожны и прислушиваться к советам по пожарной безопасности. Также напоминаем, что за нарушение правил пожарной безопасности и поджог мусора предусмотрена административная ответственность», — говорит Алибек Искаков заместитель начальника управления ДЧС г. Шымкента.

Виновные несут не только административную ответственность. В случае наступления серьезных последствий — уголовную.

За 6 месяцев этого года в Шымкенте зарегистрировано 83 пожара.

В них погибли 8 человек. Все они, говорят пожарные, находились в состоянии алкогольного опьянения.