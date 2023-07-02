Дархан Сатыбалды обрушился с критикой на чиновников Туркестанской области

Туркестанская область лидирует в республике по показателям работ, одобренных для проекта «Ауыл аманаты».

Всего на реализацию данного проекта из республиканского бюджета выделено 19,8 млрд тенге. Однако, глава области Дархан Сатыбалды раскритиковал чиновников ответственных за ход работ, отметив, что в некоторых районах показатели финансирования низкие. Аким региона отметил, что необходимо активизировать работу по привлечению сельских жителей к предпринимательству.

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды раскритиковал чиновников, ответственных за реализацию проекта «Ауыл аманаты». Этой теме было посвящено специальное совещание, на котором о темпах реализации отчитались районные акимы и руководители учреждений. Во всех сёлах, включённых в план, проекты должны быть полностью реализованы, отметил глава региона.

«Ваша задача — подать идеи жителям, помочь им начать свой бизнес и реализовать проект. Наиболее активные жители сами ищут и получают кредит. Но не все жители так активны. Для таких нужно проводить разъяснительную работу и дать совет.

Акимы районов, городов не должны сидеть сложа руки. Необходимо активизировать проект «Ауыл аманаты». Руководителям финансовых организаций и социально-предпринимательской корпораций «Ырыс», ответственным за финансирование, также необходимо развернуть работу.

Есть жалобы на то, что при наличии готовых проектов вы их не торопитесь их рассматривать. Поэтому вам нужно усилить работу в этом направлении», — сказал аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды.

По информации руководителя областного управления сельского хозяйства Турганбека Оспанова, в регионе ожидается рост в ряде отраслей. Так, при реализации всех одобренных проектов будет создано порядка трёх с половиной тысяч новых рабочих мест.

«Проектом предусмотрено кредитование трех тысяч двухсот двадцати жителей и создание новых рабочих мест. Если эти планы исполнятся, мы планируем увеличение среднемесячного дохода в 1,5 раза, производства молочной продукции на 40 процентов, мяса на 63%, тепличной продукции на 26%, мяса птицы на два с половиной процента, рыбной продукции на 2%. На сегодняшний день в Туркестанской области одобрены проекты на общую сумму 3 миллиарда 600 миллионов тенге», — говорит руководитель управления сельского хозяйства Туркестанской области Турганбек Оспанов.

В рамках проекта «Ауыл аманаты» управлением предпринимательства и промышленности области разработано и представлено 50 бизнес-планов. В дальнейшем будет продолжатся работа по развитию предпринимательства на селе и создание новых производств. А к руководителям, не выполнившим план и показавшим низкие результаты, будут приниматься меры, заключил Дархан Сатыбалды.