Девушку спасли от суицида шымкентские полицейские

Молодая девушка пыталась спрыгнуть из окна многоэтажки в Шымкенте.

На канал 102 поступил звонок, неизвестный рассказал о том, что молодая девушка собирается выброситься из окна многоэтажного дома. На место вызова незамедлительно направили автоэкипаж полка патрульной полиции.

В момент прибытия стражей порядка девушка сидела на внешнем блоке кондиционера, размещенном на фасаде здания. Пока одни полицейские пытались отвлечь ее, другой, воспользовавшись моментом, смог подхватить ее и втащить в квартиру.

Девушка не пострадала. Как выяснилось, она решила свести счеты с жизнью из-за личных проблем.

«При несении службы мы сталкиваемся с разными случаями. В каждом случае в приоритете – оказание помощи гражданам и защита их безопасности. Сегодня нам удалось своевременно предотвратить возможную трагедию. Для нас это не героический поступок, это наша работа, верность присяге защищать и спасать людей», – рассказал полицейский.