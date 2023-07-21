Экономист о долговых ямах и массовой закредитованности казахстанцев

Казахстанцы все чаще не могут выполнить свои кредитные обязательства. Только за месяц просрочек, которые не платили больше 90 дней, стало на 4% или 37 миллиардов тенге больше.

Экономисты говорят, все потому что население беднеет, для того чтобы купить квартиру, технику в дом, телефон и даже еду, люди залезают в кредиты. В банки ставят «грабительские» проценты. Специалисты уверены, нам нужны расчетные ставки кредитования.

«Например, если вы зарабатываете 100 тысяч в месяц и чистыми у вас 10 тысяч, платеж по кредиту не может быть больше 10 тысяч, но в нашей стране расчетных ставок нет, и поэтому наш национальный банк утвердил расчетную ставку в 56% и благодаря ей люди попадают в долговое рабство», — говорит Марат Абдурахманов, экономист.

При этом в стране планируют ввести запрет на выдачу банковских займов казахстанцам, которые имеют просроченную задолженность по кредитам свыше 90 дней. Но специалисты отмечают, что попытки ограничить кредитование, неэффективны. Люди будут искать обходные пути, брать кредиты на своих родственников и знакомых … и опять не платить. Решать вопрос закредитованности нужно повышением доходов населения.

«У нас крайне низкий уровень минимальной заработной платы, в прошлом году я говорила, что как минимум она должна составлять 100 тысяч тенге но с тех пор цены выросли за прошлый год у нас рост инфляции превысил 20%, и рост МЗП с 60 до 70 тысяч тенге он даже не компенсировал уровень инфляции», — говорит Меруерт Махмутова, директор Public Policy Research Center, экономист.

Кроме того нужно создавать новые рабочие места и поддерживать малый и средний бизнес. Иначе, говорят специалисты, это станет для государства «отложенной проблемой», которая может вызвать социальное недовольство в обществе.