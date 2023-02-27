Как наркодилеры заманивают на работу детей

Станешь богатым а потом сможешь выйти из бизнеса. О том как становятся наркокурьерами говорили сегодня в министерстве внутренних дел.

Все больше молодых людей становятся марионетками в руках организаторов наркобизнеса. Легкий заработок в интернете, рекламой которого пестрят разные сайты, может обернуться уголовным сроком. В последнее время участились случаи совершения наркопреступлений студентами и школьниками. В министерстве внутренних дел рассказали как наркодилеры заманивают молодежь.

«Им говорят: «Станешь богатым, в короткое время заработаешь большие деньги, и когда захочешь, можешь выйти из этого бизнеса». Но в 2022 году за распространение и хранение были задержаны 25 несовершеннолетних. Конечно, можно и оправдать, что по юности и по незнанию совершали такие деяния, но перед законом все равны – уголовная ответственность по делам такой категории наступает с 14 лет. А также по Уголовному кодексу незаконное хранение и распространение наркотиков относится к особо тяжким преступлениям и предусматривает лишение свободы от 3 до 7 лет, а по другой статье грозит до пожизненного заключения», — говорит Данияр Оралов представитель департамента по противодействию наркопреступности МВД РК.

Только в этом году в Казахстане выявлено 420 наркопреступления, в том числе 265 фактов сбыта и 76 фактов хранения наркотиков. Из незаконного оборота изъято 755 кг наркотических средств.

«С начала года в Казахстане ликвидировано семь нарколабораторий, при этом изъято свыше 90 кг готовых к употреблению наркотических средств и свыше 1,5 тонны прекурсоров. В целях борьбы с трансграничными наркогруппировками продолжается тесное сотрудничество с компетентными органами приграничных государств. С зарубежными коллегами продолжается активное сотрудничество по выявлению каналов поставок прекурсоров и иных ингредиентов используемых при наркопроизводствах», — говорит Данияр Оралов представитель департамента по противодействию наркопреступности МВД РК.

Наркопреступность прочно закрепилась в интернете. Именно поэтому специалисты просят родителей обращать внимание на то, что ваш ребенок делает в своем телефоне.

«Повсеместно продолжает распространяться реклама наркотиков, скрытая под предложениями «легкого» заработка. Сегодня практически каждый подросток имеет свободный доступ к Интернету, и, не имея специальных навыков, легко сталкивается с такой рекламой и подпадает под влияние криминалитета», — говорит Данияр Оралов представитель департамента по противодействию наркопреступности МВД РК.

С начала года заблокировано 69 интернет ресурсов. В прошлом году правоохранители задержали 632 человека, это администраторы и создатели чат-ботов, операторы, фасовщики и кладмены, закладчики-курьеры, организаторы нарколабораторий и трафаретчики. Установлены 84 интернет-магазина и чат-бота в мессенджерах.