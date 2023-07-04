Функции РАГС перешли в госкорпорацию «Правительство для граждан»

Госкорпорация провела торжественное вручение свидетельств о браке и о рождении ребенка сегодня в РАГС.

Молодоженам и новоиспеченным родителям города Шымкент сегодня вручили памятные подарки. Документ о рождении ребенка и о браке они получили из рук заместителя директора филиала Госкорпорации Марии Турганбаевой.

В канун Дня столицы, а также по случаю передачи функций РАГС в Госкорпорацию «Правительство для граждан», состоялось торжественное вручение свидетельств о браке и о рождении ребенка в регистрирующем органе.

Напомним, заявление на регистрацию брака, как и прежде, подается в РАГС за 15 дней до даты вступления в брак. А воспользоваться проактивной услугой по регистрации рождения родители могут с помощью SMS-сообщения.

Церемония регистрации браков состоялась сегодня в здании РАГС. Молодоженам вручили сувернируную продукцию и открытку с поздравлением от Председателя Правления Госкорпорации «Правительство для граждан» Суйениша Абдильдина.

«С 1 июля функции РАГС переданы Госкорпорации. И так совпало, что приближается День столицы. В преддверии праздника мы решили поздравить молодоженов и новоиспеченных родителей. Я очень рад вручить вам эти документы. Пусть они откроют вам дорогу в светлую жизнь. От имени нашей большой корпорации сердечно поздравляю с этим замечательным днем. Желаю каждой семье прожить долгую и счастливую жизнь и воспитать много детей», — рассказала заместитель директора филиала Мария Турганбаева, обращаясь к молодоженам.

Напомним, услуги РАГСа будут оказываться исключительно сотрудниками регистрирующего органа. Сотрудники Госкорпорации, включая операторов ЦОН, не будут иметь доступ к информационной системе РАГСа.

Тарифы на оказание государственных услуг, в частности, регистрацию рождения, останутся бесплатными. Что касается платных услуг, то они будут рассчитываться с учетом налога на добавленную стоимость, так как Госкорпорация является плательщиком НДС.