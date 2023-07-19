Где найти питьевые фонтанчики в районе Туран

В одной из самых густонаселённых зон Туранского района установлены питьевые фонтанчики.

13 установок на центральных дорогах по улицам Байтурсынова, Желтоксан, на проспекте Республики и Тамерлановском шоссе работают. Фонтанчики облицованы композитным мрамором и оснащены специальным фильтром. Как говорят руководители района главная цель установки этих сооружений — создание комфортной среды для населения в жару.

«На территории с высокой концентрацией населения, мы пока установили 13 питьевых фонтанчиков. Определяем места для установки ещё нескольких фонтанов. В перспективе, планируем охватить как можно большую часть нашего района», — рассказал Аманжол Бекбол, заместитель акима Туранского района г. Шымкента.