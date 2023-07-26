Креативные меры борьбы с мошенниками вводят в Казахстане

Всем регионам на заметку. Интересный способ борьбы с мошенниками в Павлодарской области заинтересовал многих. На ходовых продуктах появились подробные инструкции на тему: «Как не стать жертвой мошенников?».

Этикетки с предупреждениями расклеили в некоторых магазинах региона в рамках пилотного проекта «Казахстанская сервисная модель полиции».

«Достигнута договоренность с отделом предпринимательства города Павлодара по проведению мероприятий по вкладке в продукты первой необходимости это яйца, хлебобулочные изделия и другие продукты питания непосредственно с товаропроизводителями по профилактике и недопущению интернет и телефонных мошенничеств», — говорит Арман Каптаев, первый заместитель начальника управления полиции Павлодара.

Покупатели оценили креатив полицейских, ведь некоторые сами сталкивались с мошенниками или слышали о таких звонках.

«Купила булочку и здесь информация о мошенниках, прочитала, очень хорошо, что такое делают, чтобы люди были бдительны информируют население, потому что сейчас мошенников очень много»,— говорит покупательница.

С начала года в Казахстане зарегистрировано больше 9 тысяч интернет-мошенничеств. Только за первые три месяца казахстанцы отдали злоумышленникам внушительные 3 миллиарда тенге. Поэтому люди говорят, нужно усилить профилактику и учить граждан, особенно пенсионеров, не доверять сомнительным звонкам.

«Я считаю, нужно пенсионерам разъяснять в поликлиниках, когда они приходят к терапевту или врачу, потому что не у всех есть дети или внуки, которые бы рассказали и предупредили«, — говорит жительница Шымкента.

«Я считаю что везде должна быть информация о мошенниках, на баннерах, буклеты нужно раздавать, с СМИ чаще об этом говорить», — говорит горожанка.

При этом правоохранители говорят, чаще всего жертв обрабатывают хорошо обученные в психологическом плане мужчины и женщины от 25 до 45 лет. Чаще всего звонки на казахстанские номера поступают из-за рубежа, России, Украины и Беларуси, поэтому раскрывать такие преступления довольно сложно.

Чаще всего мошенники звонят на домашний телефон, их жертвами становятся пожилые люди. Полицейские говорят, бабушкам и дедушкам нужно разъяснить, что из банка могут позвонить только в случае просрочки кредита или ипотеки. А если человек на том конце провода представился полицейским, то его явно не должен волновать ваш счет в банке. Чтобы проверить не мошенник ли звонит, достаточно заговорить с ним на казахском языке, сказав хотя бы несколько слов. Обычно этого хватает чтобы злоумышленник занервничал и бросил трубку.

Чтобы не стать жертвой мошенников нужно помнить несколько правил: не передавайте неизвестным людям данные о своей банковской карте, а также личные данные, пароли мобильных приложений банков и любую другую финансовую информацию.