Пенсия в 61, пособие на детей до 1,5 лет. Подробно о Социальном кодексе РК

Разъяснение основных направлений Послания Главы государства народу Казахстана в социально-трудовой сфере и норм проекта Социального кодекса РК.

Министерство труда и соцзащиты населения РК сформировало специальные мобильные группы, которые с 19 сентября по 15 ноября будут выезжать в регионы республики для разъяснения основных направлений Послания Главы государства народу Казахстана в социально-трудовой сфере и норм проекта Социального кодекса РК.

В состав мобильных групп вошли вице-министры труда и соцзащиты населения, руководители дочерних организаций МТСЗН, территориальных департаментов Комитета труда и соцзащиты МТСЗН, филиалов Государственного фонда социального страхования, Государственной аннуитетной компании, Республиканского научно-исследовательского института по охране труда и др.

В течение почти двух месяцев мобильные группы посетят все 20 регионов республики, в том числе город Шымкент.

В ходе посещения регионов члены мобильных групп проведут встречи с населением, работодателями и трудовыми коллективами, молодежью, коллективами и опекаемыми в медико-социальных учреждениях.

Казахстанцам расскажут о внедрении Цифровой карты семьи, новой политике в сфере занятости, новой миграционной политике, мерах поддержки семей с детьми, модернизации системы специальных соцуслуг, повышении пенсионных выплат.

Внедрение Цифровой карты семьи в Казахстане

По поручению Главы государства с 1 сентября 2022 года в пилотном режиме начато внедрение Цифровой карты семьи. По сути, Цифровая карта семьи –

* это ежедневный «электронный уведомитель» граждан об их правах на получение того или иного вида гарантированной господдержки в зависимости от их социального статуса;

* еще один новый инструмент проактивного формата оказания государством услуг. То есть государство через информационную систему будет само предлагать гражданину получить тот или иной вид господдержки, без необходимости обращения в соответствующие органы.

Как это работает?

* На первоначальном этапе была проведена работа по определению уровня благосостояния семей и положенных им мер господдержки на основе данных информационных систем госорганов.

Уже сегодня в Цифровой карте содержатся данные порядка о 6 млн. семей и 19 млн. их членах, сформирован так называемый «портрет семьи». Данные карты обновляются по мере изменения статуса семьи и ее членов.

* При установлении права на получение мер господдержки потенциальному получателю направляется SMS-уведомление для получения согласия на оказание госуслуги.

* После получения согласия осуществляется назначение социального пособия, выплаты или иных видов господдержки с последующим зачислением на банковский счет получателя.

Проект будет реализован поэтапно:

* с 1 сентября 2022 года уже предоставлена возможность получения услуг в новом формате по 9 видам пособий и соцвыплат;

* с 1 января 2023 года перечень будет расширен услугами в сфере соцзащиты;

* с 1 января 2024 года будут включены государственные гарантии в сферах здравоохранения и образования;

* с 2025 года будут охвачены все виды государственных гарантий.

Поддержка молодежных инициатив

Ежегодно более 300 тысяч молодых людей достигают трудоспособного возраста. Будущее рынка труда Казахстана определяет молодежь. Уже сегодня она составляет 60% занятых, а к 2030 году ее доля превысит 80% всей рабочей силы страны.

В этих целях необходимо создавать системы социальных лифтов и пересматривать подходы к программам поддержки молодежи.

Одной из мер поддержки станет озвученное Главой государства предоставление льготного микрокредитования под 2,5% для предпринимательских инициатив молодежи.

Следует признать, что сумма предоставляемых в настоящее время грантов зачастую недостаточна для открытия собственного дела молодыми людьми, особенно в мегаполисах и областных центрах, где есть все условия для стартапов.

В КАЗАХСТАНЕ БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИММИГРАЦИЯ

В рамках подготовки проекта Социального кодекса концептуально пересмотрены прежние подходы и подготовлена новая концепция «Ашық Қазақстан +500», в которой определены основные приоритетные направления миграционной политики.

1. В Казахстане внедряется «Виза для ценных навыков»

В рамках новой концепции «Ашық Қазақстан +500» предусмотрен ряд мер, направленных на обеспечение потребности рынка труда в специалистах по дефицитным профессиям.

Уже разработаны Атласы профессий, где определены потребности в кадрах на среднесрочную перспективу. В этой связи назрела необходимость увязать их с потребностями в кадрах на более длительный период и обеспечить подготовку соответствующих специалистов из местных кадров.

Поэтому предусматривается привлечь 100 лучших иностранных специалистов по востребованным и одновременно дефицитным в Казахстане профессиям. Задачей этих специалистов станет трансфер знаний и подготовка казахстанцев, занятых на производстве.

Для них будет введена «Виза для ценных навыков» с видом на жительство и сформирован регулярно обновляемый рейтинг ценных навыков (дефицитные профессии и специальности) для опережающей подготовки казахстанских кадров.

2. Стимулирование бизнес-иммиграции

В проекте новой концепции «Ашық Қазақстан +500» меняются подходы к бизнес-иммиграции. Исходя из опыта стран ОЭСР предлагается пересмотреть условия получения инвестиционных и деловых виз для иностранного бизнеса, единовременно инвестировавшего более 300 тыс. долларов США в экономику Казахстана. «Инвестиционная виза» будет давать право на 10-летний вид на жительство. Владелец визы сможет регистрировать бизнес, владеть собственностью, проводить финансовые операции.

Это сделает более реалистичной цель привлечения в Казахстан до 100 бизнесменов-инвесторов в год, особенно в области развития креативной индустрии.

Период ухода за ребенком увеличится с одного года до 1,5 лет

Действующая модель поддержки семей с детьми на сегодня включает шесть видов государственных пособий и выплат. В проекте Социального кодекса все эти меры соцподдержки сохранены. Однако вводится ряд нововведений, направленных на усиление уже действующих мер поддержки отдельных категорий семей.

Одно из основных – это увеличение срока выплаты пособия по уходу за ребенком с одного года до полутора лет.

Отметим, что данная норма будет распространяться как на работающих, так и неработающих родителей. Этим правом воспользуются до полумиллиона человек.

При этом каждый родитель, претендующий на выплату пособия по уходу за ребенком, должен знать, что чем больше стаж его участия в системе социального страхования, тем выше размер выплаты. Она сегодня составляет 40% от дохода, с которого производились отчисления в ГФСС.

Неработающие же родители или имеющие стаж работы менее шести месяцев за последние два года до рождения ребенка, смогут претендовать на пособия и выплаты только из государственного бюджета.

Второе. Сегодня в случае возобновления родителем, осуществляющим уход за ребенком, трудовой деятельности выплата пособия по уходу за ребенком должна быть прекращена.

По новому кодексу, для поддержания данной категории семей выплаты прекращаться не будут и будут производиться в размере пособия, выплачиваемого из республиканского бюджета.

В Послании Президента страны К. Токаева народу Казахстана представлен новый пакет мер по повышению эффективности пенсионной системы

1. Женщины будут выходить на пенсию в 61 год

Одна из мер – это приостановление с 2023 года на пять лет запланированного повышения пенсионного возраста женщин на уровне 61 года.

Данная мера принята с учетом негативного влияния пандемии коронавируса на здоровье и продолжительность жизни граждан. В течение последующих пяти лет будут приняты меры по улучшению системы здравоохранения. При этом особое внимание будет уделено сельской медицине, созданию и расширению сети реабилитационных центров, направленных на восстановление и поддержку здоровья граждан.

2. Пенсионные выплаты будут повышены в Казахстане

В Послании Президента страны народу Казахстана представлен новый пакет мер по повышению эффективности пенсионной системы.

Предусматривается:

* поэтапное, с 1 января 2023 года до 2027 года, доведение размера минимальной базовой пенсии с 54% до 70% от величины прожиточного минимума, максимальной – со 100% до 120%. За этот период размер базовой пенсии будет повышен в среднем до 51%. При этом ежегодный рост среднего размера базовой пенсии будет составлять порядка 13% и коснется всех 2 млн. пенсионеров.

Предлагаемые меры позволят к 2025 году повысить совокупную пенсию в среднем на 27% (в течение трех лет – со 109 тыс. до 138 тыс. тенге) и увеличить удельный вес государственных выплат в совокупной пенсии. Таким образом, государство принимает на себя обязательства по недопущению роста бедности среди пожилого населения.

3. Будет разработана новая инвестиционная стратегия ЕНПФ

В Послании Президента страны народу Казахстана представлен новый пакет мер по повышению эффективности пенсионной системы.

В целях обеспечения финансовой устойчивости накопительной пенсионной системы и повышения доходности пенсионных накоплений граждан будут приняты меры по повышению эффективности управления пенсионными активами.

Планируется разработка новой инвестиционной стратегии ЕНПФ и привлечение к управлению пенсионными активами профессиональных и прозрачных частных компаний с большим опытом инвестирования.

Сегодня объем пенсионных активов граждан превысил 13 трлн. тенге, доходность инвестиционного портфеля ЕНПФ за прошлый год составила 11,13%.

Бахтияр УНЕРБАЕВ, руководитель департамента Комитета труда и соцзащиты по г. Шымкенту