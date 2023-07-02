Объем государственных социальных пособий увеличен в Шымкенте

C 1 июля увеличился объем государственных социальных пособий.

Потому что изменились коэффициентные показатели, используемые при его определении. В соответствии с требованиями нового закона Социального Кодекса лица с инвалидностью первой группы будут получать 89 248 тенге. Ранее размер государственного социального пособия составлял 77 889 тенге. Изменения коснулись и пенсионеров с инвалидностью.

Николай Оконешников за пенсией приходит в начале месяца. Денег, говорит, хватает на самое необходимое, а потому 80-летний мужчина интересуется, увеличится ли размер пенсии с первого июля?

«Лекарства дорогие. Ну куда денемся, так все живут и мы живем», — говорит пенсионер.

С 1 июля в Казахстане вступил в силу Социальный кодекс, согласно которому будут повышены размеры государственных социальных пособий для отдельных категорий граждан, а также некоторые выплаты из Государственного фонда социального страхования. Однако повышение коснется отдельной категории пенсионеров

Ержан Ергеш, заместитель руководителя департамента комитета труда и социальной защиты по г. Шымкенту:

«В Шымкенте 80 тысяч пенсионеров. Но не всем им будут произведены выплаты. Согласно Социального Кодекса, выплаты произведут пенсионерам с инвалидностью».

Увеличится и размер государственных социальных пособий по инвалидности

Ержан Ергеш, заместитель руководителя департамента комитета труда и социальной защиты по г. Шымкенту:

«Инвалиды первой группы получат на 11 тысяч 359 тенге больше. Если до 1-го июля 2023 года они получали 77 тысяч 889 тенге, то сейчас будут получать 89 тысяч 248 тенге. Инвалиды второй группы — 71-ну тысячу 398 тенге и третья группа, соответственно — 48 тысяч 681-ин тенге».

В соответствии с требованиями Социального кодекса, коэффициент для определения размера пособий, предоставляемых людям по уходу за ребенком с инвалидностью, и взрослому человеку с инвалидностью первой группы изменён. С 1 июля пособие составит 65 тысяч 313 тенге.