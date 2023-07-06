Первую пересадку сердца провели в Шымкенте

Сенсационную операцию по пересадке сердца провели в Центре сердца третьего мегаполиса.

Как стало известно, руководил процессом казахстанский врач, кардиохирург Пя Юрий Владимирович, вместе с командой Центра сердца Шымкента.

Изданию стали известны подробности проведенной операции.

Как сообщили в центре сердца, по плану должна была пройти операция по имплантации вспомогательного механического устройства левого желудочка. Эта операция для людей с тяжелой или терминальной стадией болезни сердца, которым не могут помочь другие виды лечения, например, шунтирование, протезирование клапанов или медикаментозное лечение.

«Поступил пациент с хронической сердечной недостаточностью, был долгое время в декомпенсации. Его готовили к операции. Но, буквально за несколько часов стало известно, что нашелся донор из одного региона. Это мужчина 46-лет с хорошим сердцем. После изучения и тотальной проверки, врачи приняли решение — провести пересадку в Шымкенте. За сердцем отправился специальный борт с врачами», — пояснили врачи.

Стало известно, что оперативно бригада врачей отправилась за сердцем, а другая команда врачей из Астаны начала подготовку к операции на месте в Центре сердца Шымкента.

«Как только доставили сердце в Шымкент, а это в два часа ночи или чуть позже, сразу начали трансплантацию. Закончилась операция в 9- утра»,- пояснили врачи.

Как стало известно, пациент в возрасте 61 года чувствует себя хорошо. Состояние стабильное, тяжелое.

Врач эксперт Бакытжан Позилов пояснил, что подобные операции проводят только в Казахстане. Пересадка сердца в Шымкенте — это сенсация, говорит эксперт.

«Нигде в Центральной Азии такого не проводили. Только у нас в Казахстане, в нашей столице. К этому событию готовились давно. Самое интересное, что пересадка совпала с конференцией, которую планировали давно. Даже подумать не могли, что найдется донор. Теперь у нас в Шымкенте такое событие. Это просто очень большой рывок вперед. Вот так вот получилось, что в самый последний момент нашелся донор и его сердце отдали пациенту и спасли ему жизнь», — говорит врач эксперт Бакытжан Позилов.

Врач отметил, что к операции готовились не только врачи, помогали работники разных сфер деятельности, основная нагрузка же была на врачах.

СПРАВКА — Первая в истории страны пересадка сердца была произведена 8 августа 2012 года в Астане и стала своего рода прорывом в отрасли. На сегодняшний день проведено 88 трансплантаций сердца, успешно осуществляемые в Национальном научном кардиохирургическом центре г. Астаны под руководством Юрия Владимировича Пя.

На сегодняшний день команда ННКЦ является лидером на территории СНГ в решении вопросов хирургического лечения хронической сердечной недостаточности. Опыт и знания коллектива позволяет внести значительный вклад в улучшении качества и увеличения продолжительности жизни населения республики.

5 июля 2023 г. стала для «Центра сердца Шымкента» исторической датой, потому что сегодня впервые в южном регионе успешно проведена трансплантация сердца. Операция прошла под руководством Председателя Правления КФ UMC Ю.В.Пя, командой из ННКЦ и сотрудниками ЦСШ во главе с председателем правления Центра Суйгенбаевым Д.Ж.