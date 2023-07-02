Почему Шымкентский НПЗ встал на ремонт

Ещё в прошлом году должны были заложить в бюджет покупку теплообменника Т-251, но понадеялись, что обойдётся. Недавний ремонт на Шымкентском НПЗ также выявил проблемы с деталью, но его завершили без замены. В ситуации разбирались коллеги из ORDA.KZ.

На днях министр энергетики Алмасадам Саткалиев в кулуарах правительства сообщил о возможном повышении цены на бензин марки АИ-95. По его словам, они пытаются держать ситуацию на контроле. Уже даже провели совещания с нефтедобывающими организациями и сетевыми компаниями, чтобы импортировать необходимые объёмы из России. Однако министр умолчал о причинах, по которым может вырасти цена на бензин АИ-95.

Как выяснилось, дело в вышедшем из строя теплообменнике Т-251 каталитического риформинга на Шымкентском НПЗ, принадлежащем ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» (ТОО «ПКОП»). Его планово-предупредительный ремонт завершился совсем недавно – 7 апреля. За 23 дня на единственном нефтеперерабатывающем заводе, расположенном на юге Казахстана, заменили или восстановили отдельные части, провели регулировку оборудования установок первичной перегонки нефти, каталитического риформинга, гидроочистки дизельного топлива, гидроочистки керосина и каталитического крекинга.

Шымкентский НПЗ/Фото petrokazakhstan.kz

Но уже через некоторое время из строя вышел теплообменник Т-251 каталитического риформинга. По данным директора общественного фонда Energy Monitor Нурлана Жумагулова, конфиденциальную справку он получил 15 июня. В документе (есть в распоряжении редакции) значится, что из-за сломанной детали НПЗ снизит мощность выпуска бензина марки АИ-95 до нуля. Дело в том, что с учётом ограничения необходимые октаноповышающие присадки пойдут на производство АИ-92.

«Пока не заменят каталитический риформинг, затраты будут в три раза больше. Использование октаноповышающих присадок ММА и МТБЭ увеличится в три раза, соответственно и стоимость продукции увеличится. Сейчас проблема в чём? Выяснилось, что единственный поставщик – это завод в России, который по соглашению предлагает купить деталь у посредников. А у них дорого. Получается Шымкентский НПЗ сейчас вынужден возить монометиланилин (ММА) со складов Атырау автотранспортом в канистрах или цистернах. Замена детали обойдётся как минимум в 10 млн долларов, а с учётом наших аппетитов, возможно, и больше будет стоить. Сюда войдёт и сам теплообменник, и его установка», – сообщил эксперт в телефонном разговоре.

Когда понадеялись на авось

По данным источников Нурлана Жумагулова, замену теплообменника Т-251 каталитического риформинга должны были заложить в бюджет ещё в прошлом году.

«Они не смогли определиться с поставщиком, надеялись, что обойдётся. В итоге недавно завершили плановый ремонт. Подрядчик отразил в отчёте, что на теплообменнике необходимо менять некоторые детали, иначе он сломается. Несмотря на это акты всё-таки подписали. Надо было срочно начать работу на НПЗ. Наверное, надеялись, что обойдётся. Но не обошлось. На юге сейчас жарко, видимо, теплообменник не справился и полетел. На время замены, чтобы не останавливать завод, придётся на складах хранить продукцию в виде полуфабрикатов. Когда всё заменят, начнут перерабатывать, превращая полуфабрикаты в бензин марки АИ-92 и АИ-95. Естественно, что на этот период цены взлетят. Но поломку почему-то все скрывают и никто о ней не говорит», – поделился Жумагулов.

Эксперт подтвердил слова министра о повышении цен на АИ-95. Импорт из России этой марки горючей смеси обойдётся в приличную сумму. Потому что, кроме дорогой логистики, дело в цене самого бензина, который у северного соседа реализуется дороже. Согласно конфиденциальному документу, из России суммарно необходимо завезти до 50 тысяч тонн, чтобы обеспечить внутренний рынок.

«Это дизтопливо в России в цене снизилось. Даже в приграничных регионах дизель на заправках продаётся дешевле, чем у нас. Если раньше россияне полный бак заправляли, то сейчас из-за курсовой разницы и переизбытка дизтоплива, наоборот, казахстанцы стали там заправляться. Сейчас в Оренбурге этот вид топлива стоит 45 рублей за литр, а в Казахстане – около 295 тенге», – отметил Жумагулов.

В Минэнерго сообщили, что Шымкентский НПЗ частично встанет на ремонт до 14 июня на регенерацию катализатора и пуск установки каталитического риформинга. Учредители ТОО «ПКОП» (АО НК «КазМунайГаз» и CNPC) проводят расследование и разработку плана действий, чтобы не только выяснить причины неисправности теплообменника, но и не допустить повторения ситуаций.

Из-за случившегося в июле скорректировали производственные планы:

Атырауский НПЗ увеличит выработку премиального автобензина АИ-95 с 20 до 45 тысяч тонн, АИ-92 сохранят на уровне свыше 100 тысяч тонн.

Шымкентский НПЗ снизит объёмы АИ-95 на 29 тысяч тонн, АИ-92 будут производить до 140 тысяч тонн.

Остаётся открытым, кого признают виновным в истории с поломкой теплообменника Т-251 каталитического риформинга на Шымкентском НПЗ. А также сколько уйдёт времени на его приобретение, транспортировку и установку. И вишенка на торте: во сколько это всё обойдётся – тоже неизвестно.