Приятный досуг организуют для заключенных Шымкента

Волейбол, теннис, тогызкумалак. В шымкентских колониях стартует проект «Спорт для заключенных». 300 киберпреступлений: Прокуроры напоминают жителям об участившихся случаях интернет-мошенничества. Обо всем по порядку читайте далее.

Интернет-мошенники орудуют в Шымкенте. С начала года в городе зафиксировано более 300 киберпреступлений. Об этом на брифинге сообщили представители прокуратуры. По данным надзорного органа, аферисты постоянно меняют схемы. Обманывают горожан чаще всего по телефону, представляясь сотрудниками банков или полицейскими.

Ержан Марат, заместитель прокурора г. Шымкента:

«Нами с прошлого года создана специальная группа, которая занимается именно расследованием мошенничества. Закупили специальное оборудование, которое определяет местонахождение этого номера, определяет первоисточник этого номера».

В мегаполисе задержали восьмерых. Их подозревают в интернет-мошенничестве. Быстрые деньги они зарабатывали по телефону: сообщали новость о выигрыше автомобиля, далее «раскручивали» граждан на деньги. В текущем году это уже не первая задержанная группа мошенников. В целом, по данным прокуратуры, количество преступлений в Шымкенте снизилось на 34%.

Габит Муканов, прокурор г. Шымкента:

«Несмотря на снижение преступности, показатель направления уголовных дел в суд увеличился на 56%. То есть по 3508 совершенным преступлениям, в суд направлено 1 967 уголовных дел».

Снижение преступности – результат эффективной работы трёхзвенной модели, уверены прокуроры. Она стала отправной точкой в реформе правоохранительной системы.

В ведомстве также сообщили о запуске нового проекта – «Спорт для заключённых». В колониях Шымкента появится оборудование для занятий теннисом, волейболом, бадминтоном, армрестлингом, шахматами и тогыз кумалаком. С сентября осужденные смогут пройти обучение по востребованным профессиям.