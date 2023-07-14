Шымкентская спортсменка завоевала золото на ЧМ в Италии

19-летняя Руфина Искакова в очередной раз доказала, что ей нет равных в своей дисциплине. На чемпионате мира по гребле и каноэ в Италии она завоевала серебряную медаль на дистанции 1000 метров и золотую в заплыве на 5 000 метров среди атлетов до 23 лет.

В торжественной обстановке спортсменку встречают в аэропорту под громкие овации.

«За подготовку отвечали два моих тренера – Сергей Николаевич и Сергей Юрьевич. Им спасибо за подготовку. Были на разных сборах в Турции и Албании. На 5000 км нам добавили перебежку. То есть мы плывем, а потом еще бежим с лодкой. Нужно было потерпеть», — говорит спортсменка.

По словам заместителя начальника управления физической культуры и спорта Ермека Дарменова, гребля на каноэ и байдарке в Шымкенте активно развивается, а местные спортсмены не перестают пополнять копилку страны золотыми медалями. В мае Руфина Искакова вместе со своим напарником Сергеем Емельяновым завоевали золото на этапе Кубка мира по гребле в Венгрии.

Ермек Дарменов, заместитель руководителя управления физической культуры и спорта г. Шымкента:

«В настоящее время гребля на каноэ и байдарке у нас очень хорошо развивается. Если раньше у нас было мало лодок, то сегодня мы приобрели новые лодки. Есть резерв, который будет показывать хорошие результаты, как Руфина Искакова».

После короткого отдыха Руфина Искакова начнет готовиться к чемпионату мира в Германии, который пройдет в конце августа. От результатов соревнований будет зависеть участие на Олимпийских играх.