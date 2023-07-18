Сменился глава управления предпринимательства и инновационного развития

В акимате Шымкента снова кадровые перестановки. Свой пост покинул руководитель управления предпринимательства и инновационного развития Береке Дуйсебеков.

34-летний чиновник перешел в аппарат акима на должность заместителя руководителя. Если начинать в самого начала пути, Дуйсебеков еще в университете Ауэзова состоял в Комитете по делам молодежи, а позже несколько лет проработал в Школе предпринимательства. Уже в 2017 году Береке Дуйсебеков пришел в структуру акимата — возглавил Молодежный ресурсный центр.

Спустя еще 2 года стал заместителем управления предпринимательства и инновационного развития. В апреле 2020 года тогда еще 31-летний Береке Дусейбеков возглавил это же ведомство. В начале июля этого года спустя 3 года работы Береке Дуйсебеков покинул свой пост, а его место занял его же заместитель Биржан Азимбердиев 1991 года рождения.

Биржан ранее курировал вопросы привлечения инвестиций и экспорта. Родился в Сарыагашском районе селе Жибек жолы. Биржан Азимбердиев может похвастаться своим образованием. Он окончил сразу 2 топовых мировых университета- Оксфорд Брукс и университет Сити Лондон. Бакалавр финансов, экономики и международного бизнеса, а также магистр бизнеса в области международной экономики. Вот такие новости в сфере управления предпринимательства и инновационного развития.