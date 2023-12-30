Эстетика вкуса в душевном интерьере

9 декабря в шымкентском микрорайоне «Нурсат» открылось еще одно кондитерское кафе известной в городе фирмы «Мадлен». Ее вкуснейшую продукцию нет нужды рекламировать, да и речь сейчас о другом.

Дело в том, что на этот раз хозяйка заведения Елена Харитиди решила добавить в интерьер своего нового производственного пространства, так сказать, художественно-эстетическую ноту. А именно: совместить его презентацию с открытием выставки-продажи картин художницы Ольги Потехиной. Выставка проводится вместе с благотворительной акцией. Значительная часть денег от продажи – если таковая произойдет – будет перечислена детям, страдающим от онкологии.

МОЛОДЕЖНАЯ ИНИЦИАТИВА

Прежде чем говорить об авторе выставки, хочется сказать и об авторе самой идеи «впрячь в одну упряжку» и гастрономическое наслаждение, и выставочную площадку, и акт милосердия. Этим креативным человеком, как ни странно, оказалась 17-летняя дочь хозяйки Мария Харитиди.

Почему говорю: «как ни странно», да потому что сейчас молодежь принято поругивать: мол, их сейчас ничего не интересует, кроме виртуального общения в интернете. Книг не читают, реальной жизни не знают, а уж такие чувствительные материи, как милосердие, сочувствие, сострадание, любовь к ближнему, для них вообще пустой звук… Однако это не так. Именно Мария подступила к матери с этой инициативой: сделать из нового кафе своеобразный арт-объект, который пойдет на пользу и художникам, и больным детям одновременно.

Вы спросите: а нужна ли такого рода помощь художникам вообще? Ведь есть у нас в городе специально приспособленные для этого художественные галереи, один только выставочный зал в библиотеке Пушкина чего стоит – там выставки идут чередой друг за другом. И нет им числа… Это так, но все дело в формате.

Пушкинский зал, допустим, может вместить в себя около ста картин единовременно, но не все художники, особенно начинающие, могут сразу предоставить такой обширный творческий арсенал. А вот уютное и камерное пространство «кафейного» формата очень подойдет для небольших авторских экспозиций, которые можно быстро обновлять. Есть еще одно преимущество. Картины художников здесь сразу же выставляются на продажу, то есть вывешиваются с указанием конкретной стоимости, а главное – полюбившуюся картину можно тут же купить. Разве это не реальная помощь художникам при отсутствии у нас налаженного «рынка сбыта» в сфере изобразительного искусства?

Знаю, как-то сегодня не принято говорить о монетизации творческого труда. Это последствие ложной стыдливости, идущей от стереотипного представления о художнике, как об эдаком блаженном бессребренике, которому ничего не нужно, кроме одобрения и восхищения. Вот и копятся у художников в загашниках порой настоящие шедевры, не нашедшие ни своего зрителя, ни своего покупателя… Но художник не небожитель, витающий в эмпиреях и питающийся нектаром, а живой человек с земными потребностями, и об этом не надо забывать.

Эту здравую идею – оказывать художникам гостеприимство – можно объяснить тем, что Маша увлекается живописью с раннего возраста. Причем увлекается не теоретически, на уровне детских восторгов, а прекрасно пишет сама. А вот вторую инициативу, связанную с благотворительностью, можно объяснить только хорошим воспитанием. Иначе откуда у школьницы, с детства не знавшей нужды и лишений, появилась потребность в деятельной помощи больным и страждущим?

В своей школе Мария создала что-то вроде волонтерского движения. Два раза в год их группа единомышленников отправляет нуждающимся добровольные пожертвования и продуктовые посылки, словом, оказывают людям конкретную адресную помощь. Ну что тут можно сказать? Только то, что за молодое поколение мы можем быть спокойны. Все у них в порядке: и с отзывчивостью, и с любовью к ближнему, и с милосердной доброй душой.

Нежная палитра Ольги Потехиной

По-моему, такого рода выставка из 20 картин случилась у Ольги впервые, да и как художника она себя никогда явно не позиционировала. Ну, это нормальное явление, когда дети растут в тени известных и маститых родителей. А у Ольги и ее брата Романа именно так получилось. Отца, Федора Сергеевича Потехина, члена Союза художников СССР, еще при жизни называли классиком живописи, первым казахстанским импрессионистом, а чтобы заполучить в коллекции его работы считали за честь солидные государственные и частные художественные галереи. Мама, Евдокия Кузьминична Потехина, тоже была талантливым и тонким художником-портретистом. Так не мудрено ли, что Ольга поначалу захотела снискать себе признание на другом, пусть тоже творческом поприще?

Тут можно было бы сказать отстраненно: «Сначала она попробовала себя в музыке…» Да какое там попробовала! Чтобы стать пианисткой высокого класса, пройти все ступени на пути к музыкальному мастерству, окончить консерваторию как высший этап обучения, надо было отдать немало лет, личного труда, упорства и душевных сил.

Впрочем, бывших музыкантов не бывает. Ольга и сейчас может запросто сыграть что-нибудь из Баха и Шопена – только попросите. Была еще проба пера, не столь долговременная, но, несомненно, удачная. Было время, когда Ольга была собственным корреспондентом республиканского общественно-политического еженедельника «АиФ-Казахстан». Если кто помнит, газета «Аргументы и факты» была своеобразным печатным «рупором» прогрессивной общественности, ее разбирали нарасхват, а работать в ней считалось большой профессиональной удачей.

Так почему же она все-таки остановилась на изобразительном искусстве? Из-за хороших денег? Из-за гордыни и тщеславия? Из-за желания кому-то что-то доказать: мол, родители умели, а я что ли не смогу?

Что касается денег, то тут, как говорится, не смешите меня… Живопись сейчас – товар неходовой и никак не входит в список предметов первой необходимости. Ну, если хочется, допустим, повесить на стену что-нибудь приятное для глаза, то в магазинах выбор на любой вкус. Даже еще ярче и блескучее, как китайские эстампы, к тому же по скромной бюджетной цене. И вообще, когда это художники особо жировали? Тут даже не надо глубоко заглядывать в историю, сразу найдешь десяток имен, кто жил и умер в абсолютной нищете. Ну, например, Винсент Ван Гог – в нищете в сумасшедшем доме…

Можно придумать и другую причину выбора «живописного» дела. Дескать, работа, конечно, непыльная, к тому же не связанная с жестким графиком. Несведущая публика художника так и представляет: сидит себе в блузе свободного покроя и легко предается красочным фантазиям. Есть настроение – подойдет к мольберту, мазнет по холсту. Нет вдохновения – можно подождать его внезапного прилива. Никто не неволит, начальства нет…

Безусловно, такая трактовка художнического труда не выдерживает никакой критики. Художники – большие трудяги. Если бы они выбирали профессию для приятного досуга, то выбрали бы что-нибудь полегче и подешевле. Ты еще поди купи все эти краски, кисти, холсты, рамы и подрамники по нашим рыночным ценам…

У Ольги Потехиной обращение к изобразительному творчеству имеет, скорее всего, какой-то сакральный смысл: как некое возвращение «на круги своя», как потомственная дань своим ушедшим родителям. Это, конечно же, не генетическая предрасположенность, а династическая последовательность и верность своему прошлому. Ведь ребенок, выросший в семье художников, всегда будет помнить неповторимую атмосферу отчего дома, где всегда терпко пахло красками и ацетоном, где за чаем кипели споры о тонкостях «колоритного» ремесла. И уж точно, что такие дети никогда не забудут ни потрясающего вкуса медовых красок, запрещенных к пробованию, ни шелковистую мягкость колонковых кистей…

Возможно, я впадаю в сентиментальную лирику – сама Ольга мне ничего подобного не говорила – но, думается, это похоже на правду. Как бы там ни было, она органично вписалась в эту профессию и, похоже, вошла в нее всерьез и надолго.

Что же представляют собой картины Ольги Потехиной? Сама она назвала свою живопись «интерьерной», что, на мой взгляд, несколько снижает ее несомненную эстетическую ценность. Но где-то она права. В этой живописи нет никакого гражданского пафоса, социального вызова или психологического надрыва. В ее работах нет ничего от внутреннего конфликта с действительностью, а наоборот, много мягкости, нежности и гармонии. Они подчеркнуто реалистичны: к примеру, цветы в натюрмортах так и хочется понюхать и поставить в вазу… Интерьерная ли это живопись? Пожалуй, да. Но она, я бы добавила, еще и релаксирующая, заставляющая человека хоть на миг остановиться, расслабиться, сделать глубокий вдох перед взятием очередных барьеров жизни…

Поэтому совсем не удивительно, что владычица сети «Мадлен» решила украсить интерьер своего нового кондитерского детища именно картинами Ольги Потехиной, которые радуют душу и вселяют оптимизм. И это только начало.

Новое кафе в микрорайоне «Нурсат» будет и дальше служить на благо шымкентских художников. Для тех, кому не надо огромных выставочных просторов, не надо большого скопления зрителей, экспертов и критиков. Им достаточно будет благодарных посетителей этого уютного кафе, которых чем-то «зацепит» искренний творческий труд художника, и ему дадут заслуженную и достойную оценку.

Особо придирчивых критериев в отборе участников будущего выставочного марафона хозяйка не предъявляет. Лишь бы их художественные работы не попирали общепринятых норм вкуса, приличия и человеческих ценностей, основанных на позитивном отношении к этому миру. А высокая эстетическая планка уже поставлена Ольгой Потехиной. Попробуйте лучше, если сможете…

Елена Летягина