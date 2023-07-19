Тиктокерша рисковала жизнью ради батла в Шымкенте

Девушка-блогер нарушила ПДД, станцевав на дороге, передает OTYRAR.

«Шоу» транслировали в прямом эфире сама девушка и мужчина, который остался в машине. Девушка вышла из машины на перекрестке, пока горел красный и танцевала. Но когда загорелся «зеленый» сигнал светофора уже было не до шуток.

Сигналы движущихся машин прервали баловство. Спасаясь от автомобилей, девушка бросилась на обочину.

Правонарушение полицейские обнаружили в ходе мониторинга соцсетей. Правоохранители предупреждают: дорога ошибок не прощает! Маленькое баловство может стоить жизни людей.

Сейчас тиктокершу привлекли к ответственности. Она оказалась гражданкой Кызылординской области.