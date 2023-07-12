В акимате Шымкента прокомментировали перебои в работе инватакси

В Шымкенте прошло очередное заседание общественного совета. В этот раз был заслушан отчёт руководителя управления занятости и социальной защиты Шымкента Балмаржан Нарбековой.

Один из первых вопросов, прозвучавший в адрес городского руководителя социальной сферы — как обстоят дела с медицинским обслуживанием в присоединённых к городу жилых массивах? В частности общественников интересовали микрорайоны Бозарык и Шапагат. По словам руководителя управления занятости и соцзащиты, эти микрорайоны находятся в поле зрения властей и вскоре обзаведутся собственными медучреждениями.

«Сейчас мы готовим всю документацию. В микрорайоне Бозарык у нас уже определён земельный участок под стационар на 150 мест для оказания всех видов услуг. Все необходимые бумаги мы уже подготовили и обратились к министру труда за выделением 14,5 миллиардов тенге. Экспертиза предложения уже готова и проходит рассмотрение в Министерстве труда», — рассказала руководитель управления занятости и социальной защиты г. Шымкента Балмаржан Нарбекова

В микрорайоне Шапагат также планируется строительство стационара. Его финансирование будет рассматриваться на осенней сессии городского маслихата.

Вопросов у общественного совета было много. В частности, их интересовала социальная адаптация людей с ограниченными возможностями.

«У меня такой вопрос! Вы наверное слышали сколько шума было в марте месяце вокруг «Инватакси». Из-за невозможности вызвать такси, сколько людей инвалидов не смогли выйти на работу. Были ребята, которые из-за этого не могли заниматься спортом и поэтому не получили стипендии. Объясните, пожалуйста, почему нет «Инватакси», в чём проблема, в финансировании?!» — спросил главу социальной службы один из членов Совета.

Как рассказала руководитель управления занятости и социальной защиты, сегодня в Шымкенте насчитывается около 40-ка тысяч человек с ограниченными возможностями. Тем, кто передвигается на инвалидных колясках, услуги по транспортировке оказывает компания «Инватакси». Перебои действительно случаются, не отрицает Балмаржан Нарбекова, и на то есть ряд причин.

«В связи с изменениями в законе о госзакупках у нас произошла задержка с определением перевозчика. К нам также пришло письмо из Минтруда, что для транспортировки людей с инвалидностью можно привлекать и компанию «Яндекс такси». Эти действия также надо было проводить через госзакупки, что повлекло перебои с работой такси. Тем не менее мы старались оказывать максимум услуг. Особенных детей машины возили и в школу, и в детсад. Мы попросили спонсорскую помощь и нам выделяли бензин», — пояснила руководитель управления занятости и социальной защиты г. Шымкента Балмаржан Нарбекова.

В ближайшее время, заверяют чиновники, ситуация со спецперевозчиком изменится. В целях улучшения работы «Инватакси» из городского бюджета были выделены средства на покупку 28 автомобилей с подъёмниками. На приобретение ещё 7 спецмашин запрос на выделение денег был выдвинут на последней сессии маслихата.