В КНБ прокомментировали задержание Максута Исахова

В Национальном комитете безопасности подтвердили задержание заместителя акима города Шымкента Максута Исахова, передает OTYRAR.

Как сообщили в пресс-службе, Исахова задержали по подозрению в коррупции.

«20 июля 2023 года Комитетом национальной безопасности при координации Прокуратуры по подозрению в коррупции задержан заместитель акима города г.Шымкент М.Исахов. По данному факту осуществляется досудебное расследование и проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия»,-сказано в сообщении.

В интересах следствия в КНБ больше не дали никакой информации. К слову, сегодня также стало известно о задержании Антикоррупционной службой начальника ДЧС Шымкента Мадияра Жаксыбаева и начальника ДЧС области Жетісу.

Их подозревают в получении взяток от предпринимателей. Речь идет о суммах от 100 тысяч до 4 млн тенге, которые они якобы получали на систематической основе.