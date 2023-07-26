В селе Жибек жолы прокуроры обойдут все дома после смерти 5-летней девочки

Профилактическая работа в регионе будет проводиться ровно месяц. Такую проверку решили провести после трагедии в Сарыагашском районе, когда мужчина убил 5 летнюю девочку. В регионе решили обойти все дома и выяснить личности всех людей.

Трагедия в Сарыагашском районе не оставила равнодушным никого. Люди просят справедливого суда и тотальной проверки по этому резонансному случаю. Дело на контроле у Мурата Тлеубердева прокурора Туркестанской области. Помимо расследования, в надзорном органе решили проверить всех жителей региона

Проверить города, села, улицы и даже дома — такие профилактические меры будут проводить в Туркестанской области ровно месяц. Все это для того, чтобы понимать, кто живет в регионе, какие личности окружают общество.

«Весь месяц мы будем проводить такие профилактические меры. Участковые полицейские будут в каждом населенном пункте заходить в каждый дом и проверять, кто живет устанавливать личности. Во-первых, чтобы сами знали, и сами знаете, после того, что было в Сарыагашском районе, люди сами поднимают этот вопрос. В этом селе Жибек Жолы увеличились случаи наркомании, алкоголизма. Вот мы и решили проводить такие мероприятия», — говорит Мурат Тлеубердиев, прокурор Туркестанской области.

По громкому делу сейчас ведется следствие, задержан подозреваемый в убийстве. Прокурор области отметил, что на ряду со следствием, в регионе ведется тотальная проверка тех, кто приехал в регион. Особое внимание будут уделять тем, кто уже отбывал наказание в тюрьме. Итоги будут озвучены уже скоро.

«По завершению мы все представим СМИ и расскажем. Сейчас ведется анализ по всему региону, главный вопрос почему идут на преступление, причины какие», — говорит Мурат Тлеубердиев прокурор Туркестанской области .

Напомним, ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Генеральной прокуратуре и МВД тщательно разобраться в обстоятельствах произошедшей трагедии в Сарыагашском районе. Президент дал указание рассмотреть законность вынесенного в текущем году приговора убийце. Реакция последовала мгновенная. Судью, назначившего мягкий приговор убийце 5-летней девочки в Сарыагаше, уволят. Такое решение принято Верховным судом.