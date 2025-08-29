Шымкентская прокуратура представила социальный фильм о подростковых ошибках

Документальный фильм под названием «Три друга – Три судьбы» был подготовлен прокуратурой города Шымкента при поддержке акимата.

Этот социально значимый проект поднимает одну из самых острых и актуальных проблем современного общества — пагубное влияние лёгкого заработка, наркотиков и необдуманных решений на судьбы подростков и их семей.

Фильм длительностью 13 минут основан на реальных событиях и рассказывает о трёх молодых людях, чьи жизни кардинально изменились всего за один неверный шаг.

В центре сюжета — судьбы троих подростков. Один из них согласился за вознаграждение перенести свёрток, не подозревая о его содержимом. Другой впервые попробовал запрещённое вещество, поддавшись давлению окружения. Третий — стоял на грани, но в последний момент нашёл в себе силы отказаться. Все три истории объединяет одно — необратимые последствия, разрушенные надежды, боль и страдания родных.

«Три друга – Три судьбы» — это не просто фильм. Это эмоциональный рассказ, обращённый ко всем: родителям, педагогам, самим подросткам. Это откровение, которое невозможно проигнорировать. Каждая сцена фильма — как звон колокола, предостерегающий от беды. Он демонстрирует, как стремление к лёгкой наживе, необдуманные поступки и внешнее давление могут в один миг разрушить всё, что строилось годами.

Проект призван привлечь внимание общества к необходимости профилактики правонарушений среди молодёжи, усиления семейных ценностей и моральной поддержки подростков в трудных жизненных ситуациях.

Премьера фильма запланирована к показу в социальных сетях, а также на городских телеканалах. Авторы надеются, что фильм станет поводом для диалога в семьях, учебных заведениях и общественных организациях. Его главная цель — не напугать, а предупредить.

Фильм «Три друга – Три судьбы» — это важный шаг к осознанности, к пониманию того, как важна каждая минута, каждое принятое решение.

Он напоминает: выбор есть всегда, но не всегда есть путь назад.