В Шымкенте у ребенка застряла рука в мясорубке

В Шымкенте спасатели помогли четрыхлетнему ребенку, рука которого застряла в мясорубке.

Сигнал о происшествии поступил на пульт ДЧС Шымкента 22 июля в 19:07. Инцидент произошел в частном жилом доме по улице Новостройка в микрорайоне Туран.

«Спасательное подразделение оперативно-спасательного отряда в составе 4 человек, прибыв на место происшествия установили, что рука 4-летнего мальчика застряла в мясорубке, которую никак не могли вытащить», – сообщили в ДЧС Шымкента.

Спасатели аккуратно разрезали корпус мясорубки и освободили руку, после чего передали ребенка медикам.

Кроме того всего за сутки спасатели выезжали по вызовам 6 раз. Из них 3 раза на отлов змей, 2 раза на работу по снятию колец с пальца.