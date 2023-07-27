В Туркестане вынесли приговор полицейским, обвиняемым в пытках и незаконном задержании двух подозреваемых в краже овец. Дело расследовали на протяжении года.

Пытали и надевали на голову пакет. На скамье подсудимых в Туркестане оказались шестеро полицейских. Их обвиняют в пытках и незаконном задержании.

О применении пыток в стенах полиции год назад заявили местные жители. Двоих мужчин задержали по подозрению в краже баранов, а когда те заявили что скот не крали, из них начали буквально выбивать показания. После огласки в СМИ в отношении полицейских завели уголовное дело. В итоге решением суда шестерых полицейских приговорили к тюремному заключению на сроки от 3,5 до 4 лет.

«Причин сомневаться в доказательствах нет, вина подсудимых доказана, имеются факты пыток и незаконного задержания потерпевших подсудимыми», — говорит Абай Бекботаев, судья Туркестанского городского суда.

Но родные экс-правоохранителей с приговором оказались не согласны, и устроили настоящий скандал. Сами заключенные также кричали о своей невиновности. Один из полицейских даже разбил стеклянное ограждение и бросился наружу с кулаками в адрес стороны обвинения.

Прокурор и судья поспешили спешно ретироваться. А конвоиры задержали подсудимых. Некоторым родственникам осужденных потребовалась медицинская помощь.

«Наши дети не виноваты, если бы мой ребенок был виновен я бы просто так этого не говорила. Было 27 судебных заседаний. Я не пропускала ни одного, присутствовала на всех заседаниях. Никаких доказательств не предоставили. Мой сын невиновен. Мы обязательно подадим апелляцию», — говорит Рая Кудайкулова, мать подсудимого.

Сами потерпевшие на судебное заседание не явились. Экс-полицейские будут отбывать наказание в учреждении средней безопасности. Их родные намерены подавать апелляцию.