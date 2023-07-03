Юные боксеры состязались за звание лучших

В честь Международного дня бокса в «Центре досуга молодежи» прошел открытый Республиканский турнир по боксу.

Около 200 юных спортсменов из Узбекистана, Кыргызстана и Туркестанской области в течение трех дней боролись за звание лучшего боксера в весовой категории от 24 до 55 кг.

Данияр Турегельдиев, тренер по боксу «Центра досуга молодежи» :

«К этим соревнованиям мы с ребятами готовились очень тщательно. От нашего центра выступили 20 спортсменов, показали очень хорошие результаты. Я рад, что сегодня есть столько желающих ребят заниматься этим видом спорта, он не только захватывающий и увлекательный, но и очень полезный для физического развития детей. Вырабатывается выносливость,координация, ловкость и дисциплина».

Победители соревнований были награждены медалями и грамотами.