130 фактов незаконного пользования недрами выявили в Туркестанской области

В Туркестанской области зарегистрировано 130 фактов незаконного использования недр.

Как результат 11 предпринимателей вышли из договора на добычу разрешённых полезных ископаемых. Сейчас ведется работа по восстановлению природных ресурсов.

130 фактов незаконного землепользования зарегистрировано в Туркестанской области. Дело направлено в департамент экологии, для выяснения подробностей действий бизнесменов. В ходе проверки были досрочно расторгнуты контракты с 11 предпринимателями. А по 4 случаям незаконной добычи полезных ископаемых в Ордабасинском районе ведется расследование.

«В ходе следственных мероприятий на специальную стоянку было заключено 90 грузовых автомашин и 13 единиц специальной техники. На сегодняшний день у нас остаётся 16 административных дел с прошлого года. Сейчас мы ожидаем заключение алматинского института судебной экспертизы»,— говорит первый заместитель начальника ДП Туркестанской области Багланбек Аайтпаев.

Сегодня в регионе насчитывается 175 недропользователей. Большая часть из них занята на работах на территории Сауранского, Сайрамского, Ордабасинского районов и города Арыси. Компании занимаются добычей фосфоритов, баритов, меди, угля и различных металических руд.

«Имеется 13 договоров на добычу и разведку твердых полезных ископаемых, выданных Министерством индустрии и инфраструктурного развития. В Сузакском районе находится 10 месторождений. 6 месторождений добывают золото, в 2-ух месторождениях занимаются добычей фосфора, на одном месторождении — разведкой угля, ещё в 2-ух месторождениях Кентау ведётся разведка барита и в одном месте, в Тюлькубасском районе, проводится разведка залежей железа», — рассказал руководитель управления предпринимательства и промышленности Туркестанской области Нуржигит Мырзахметов.

Но некоторые предприниматели, имеющие законные лицензии, вышли за границы выделенных участков. Поэтому глава региона отметил, что специалистам необходимо проводить строгую проверку.

«Почему так происходит? Если бы каждый государственный орган правильно выполнял свои обязанности, не было бы ни одного незаконного карьера. Их работа должна быть остановлена навсегда. Даже на встречах с населением этот вопрос часто поднимается. Наши жители страдают от незаконных карьеров. Реки и ручьи выходят из берегов, меняют русла. Более того, грузовые автомашины вывозят камни предназначенные для строящихся автомагистралей на миллиарды тенге. Я считаю, что те, кто их защищает, сами совершают преступление», — заявил аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды.

3 недропользователя из Арыси проводили незаконные работы на особо охраняемой территории государственного регионального природного парка «Сырдарья-Туркестан». Еще в 5 районах запрещена разработка месторождений из-за расположения в водоохранной зоне. Владельцев месторождений привлекли к работам по восстановлению природных ресурсов.