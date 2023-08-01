32 млн тенге долга по налогу на имущество накопили в Аль-Фарабийском районе

Управление государственных доходов по Аль-Фарабийскому району предупреждает.

1 октября истекает срок уплаты налога на имущество, исчисленного на 2022 год. Задолженность 9 тысяч граждан, не уплативших налог на имущество с 2021 года, составляет 32 миллиона тенге. В случае несвоевременной оплаты обязательных платежей, счета налогоплательщика будут арестованы, предупреждают фиcкальщики

Всего в Аль-Фарабийском районе Шымкента зарегистрировано 187 тысяч 203 физических лиц. 25 тысяч 204 индивидуальных предпринимателя и свыше 9 тысяч юридических лиц.

Исчисление налога на имущество физических лиц производится в соответствии со шкалой Налогового кодекса.

Жуман Шерхан, руководитель отдела управления госдоходов по Аль-Фарабийскому району по Аль-Фарабийскому району:

«В районе по 66-ти тысячам трёхсот семнадцати объектам налогообложения общий налог на имущество, исчисленный за прошлый год, составил 358 млн-ов тенге.

В соответствии с налоговым законодательством, уведомления по предстоящим суммам налогов, были направлены собственникам в июле текущего года, в виде PUSH-уведомлений пользователям мобильного приложения «Каспий банк». Информацию о начисленных налогах можно узнать через сервис службы оплаты предстоящих платежей физических лиц в мобильном приложении «e-Salyq Azamat»».

В случае несвоевременной оплаты обязательных налоговых платежей, пеня начисляется за каждый день просрочки.

Жуман Шерхан, руководитель отдела управления госдоходов по Аль-Фарабийскому району:

«Со 2-го октября текущего года должникам будут направлены уведомления о налоговой задолженности физических лиц. Одна месячная расчетная стрелка. По суммам задолженности, свыше одного месячного расчетного показателя, через 30 рабочих дней после представления уведомления, направляется налоговый приказ о принудительном взыскании задолженности. Данный налоговый приказ выдается частным судебным приставам по истечении 5-ти рабочих дней для принудительного взыскания».

При наличии задолженности свыше 40 МРП, гражданину могут запретить выезд из Казахстана. При этом частные судебные исполнители взыскивают с суммы задолженности доплату в размере до 25-ти процентов от суммы налоговой задолженности, не говоря уже о неудобствах, вызванных наложением ареста на счета.

Таким образом, чтобы избежать лишних трат и неприятностей, налоговики призывают своевременно платить налоги на имущество.