400 солдат-срочников принесли присягу в Шымкенте

Молодые солдаты войсковой части 6506 в Шымкенте приняли присягу.

На плацу гарнизона около 400 воинов со всего Казахстана дали присягу Родине на верное служение стране. В завершение торжественного мероприятия для близких солдат было проведено специальное собрание, где было рассказано о задачах и истории воинской части.

Карлыгаш Смагулова специально приехала в Шымкент из села Бесарык Кызылординской области, чтобы увидеть церемонию, принятия внуком Военной присяги. Женщина сразу узнала голос любимого внука зачитывающего торжественную клятву и считает, что все молодые люди должны исполнить свой долг перед Родиной каких бы усилий это не стоило.

» Я не смогла проводить своего любимого внука когда он уходил в армию и поэтому я выбрала время и приехала сюда вслед за ним. Я рада что мой внук стал солдатом. Я верю что он станет хорошим воином. Своим детям нужно доверять. Дай бог чтобы он отслужил достойно.- говорит жительница Кызылординской области Карлыгаш Смагулова

Внук Карлыгаш Смагуловой Жасулан Серикбаев сегодня принёс военную присягу и зачислен рядовым в состав 1 взвода 3 роты и говорит, что за 1 месяц привык к дисциплине, стал выносливее и понял ценность семьи. Жасулан, старший из братьев в семье добровольно пошёл в армию. Это долг каждого мужчины, говорит он.

«Это очень большая ответственность. Потому что это то, что происходит в жизни мужчины всего один раз. Я добровольно пошёл в армию чтобы исполнить свой долг перед Родиной. Надеюсь вернуться домой не уронив честь своих родителей», — рассказывает Жасулан Серикбаев.

Преисполнены оптимизмом и патриотическими чувствами и другие военнослужащие части кому довелось сегодня дать торжественную присягу.

«Я считаю, что служение перед Родиной-одна из обязанностей каждого мужчины в целом. Я приехал в армию добровольно. Я нашел здесь много друзей. Воспитываю в себе патриотизм. От всей души благодарю всех старших руководителей, офицеров, и сержантов», — говорит другой молодой солдат Зейна Исмаилов.

В войсковую часть 6506 Национальной гвардии РК присягу приняли около 400 молодых солдат с разных уголков Казахстана — из Кызылорды, Жетысу, Алматы, Улытау, и Жамбылской область. Поздравили воинов с церемонией принятия присяги родители, близкие и отцы-командиры.

«Около 400 молодых людей со всех уголков Казахстана, сегодня присягнули народу Казахстана и законно избранному Президенту страны уж как военнослужащие. Приехали родители многих солдат чтобы увидеть торжественную церемонию вступления в ряды вооружённых сил. После принятия присяги мы планируем провести встречу с родителями. На ней мы расскажем, и какие военные функции выполняют их дети», — рассказывает заместитель командира воинской части 6506 по воспитательной работе Ернар Аширбеков.

После торжественной церемонии офицеры части рассказали гостям о задачах которые выполняет воинское подразделение и о требованиях предъявляемых к молодым солдатам.