43 киберафериста изобличила полиция в Шымкенте

43 киберафериста изобличила полиция в ходе ОПМ “Hi-Tech” в Шымкенте.

Мошенники часто используют современные информационно-телекоммуникационные технологии как средство совершения преступлений. Поэтому в Шымкенте создана специальная оперативно-розыскная группа.

Так, полицейские мегаполиса задержали жителя Туркестанской области, который путем обмана выманил у двух шымкентцев свыше 1 млн тенге. О произошедшем потерпевшие заявили в полицию. Со слов горожан, неизвестный написал им через мобильный мессенджер.

«Представившись работником торговой точки, мужчина попросил перевести на некий счет предоплату за покупки. Сейчас злоумышленник находится под стражей. Стоит отметить, что департаментом полиции мегаполиса на постоянной основе проводятся работы по информированию населения с целях предотвращения фактов интернет-мошенничества», рассказали в ДП г. Шымкента