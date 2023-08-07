Акция бесплатного обрезания мальчикам из многодетных семей провели в Шымкенте

Шымкентские врачи провели акцию бесплатного обрезания.Мероприятие было организовано в городской клинической детской больнице.

В рамках акции бесплатно операцию обрезания провели сотне детей из многодетных и малообеспеченных семей.

На акцию бесплатного обрезания в детскую больницу Шымкента горожане приходили целыми семьями. Врачи поочередно принимали маленьких пациентов, проводя медицинскую процедуру. Демали Абишова одной из первых привела своего пятилетнего внука.

«Я узнала об акции в одной из социальных сетей. Сразу же позвонила врачам и заняла очередь. Мы пришли сюда и внуку сделали обрезание. Сейчас с ним всё хорошо, самочувствие хорошее, большое спасибо врачам за профессионализм», — говорит жительница г. Шымкента Демели Абишова.

Провести обрезание врачи пригласили детей из многодетных и малообеспеченных семей. Операция проводилась бесплатно, необходимо было лишь желание родителей.

«Детей на операцию записывали за день до обрезания. Сначала провели разъяснительную работу с родителями, рассказали обо всём, что и как надо делать. Процедуру обрезания проводили лазером, с применением местной анестезии. При лазерном методе, кровь не течет, рана быстро заживает. Через неделю ребёнок уже может вести полноценную жизнь», — рассказывает врач-уролог детской больницы г. Шымкента Кайнар Бекмурат.

Проводить такие благотворительные медицинские процедуры у врачей городской детской больницы уже стало традицией. Как правило проводятся они в августе каждого года. В ходе этой акции, за один день бесплатное обрезание было сделано ста мальчикам.