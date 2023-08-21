Антикор выявил нарушения в распределение земель

В Антикоррупционной службе третьего мегаполиса выявили нарушения в сфере строительства.

Как пояснили в ведомстве, в 2019 году у одного предпринимателя изъяли один гектар земли по улице Байтерекова. Тогда на этом участке планировали построить здание акимата.

Вот только позже СПК Шымкент передала этот участок под другой проект, на деле оказавшимся не инвестиционным. Участок бизнесмен получил без проведения торгов, и возвёл там крупный торговый объект.

«На сегодня решения суда у нас на руках имеется, и, где все имеющиеся проведенные мероприятия — местные исполнительные органы и СПК «Шымкент» были полностью аннулированы. На сегодня земля передана на баланс города, местного исполнительного органа. Работа в данном направлении будет продолжаться», — говорит Жандос Жумабаев первый заместитель руководителя департамента по противодействию коррупции г. Шымкента.

Теперь землю придется вернуть государству, а объект снести. Ранее Антикор также сообщал о 46 земельных участках на общую сумму 3 миллиарда тенге, которые представители СПК «Шымкент» раздали предпринимателям.