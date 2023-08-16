Бесплатное жилье и помощь в получении гражданства для кандасов в Шымкенте

В Шымкенте с 2008 года работает центр адаптации и интеграции кандасов. Здесь оказывают бесплатную юридическую, социальную, психологическую поддержку репатриантам. Кроме того, предоставляют временное жилье сроком на полгода.

Вернуться на историческую родину из Узбекистана Айнуре Бектемесовой было нелегко. Для перспективного будущего своих детей она решилась поменять страну. Сейчас женщина со своей семьей подала заявку на гражданство. И с нетерпением ожидает день, когда получит документ.

Айнур Бектемесова, кандас: «Уже месяц, как мы сюда переехали. После того как получили статус кандаса, нам позвонили с этой организации. Объяснили и попросили приехать и посмотреть центр. Оказалось, очень даже хорошее место и с отличными условиями. В Шымкенте есть родственники мужа. Вернулись на родину ради детей и их будущего».

Если человек не может найти работу по специальности, в центре помогут освоить новую, причем бесплатно.

Багдагүл Байтешова, директор центр адаптации и интеграции кандасов г. Шымкента при городском отделе центре занятости населения и социальной защиты: «С начала года наш центр обслуживает 19 семей, 41 кандаса. Сейчас проживают 17 семейных, то есть 39 кандасов. Распределяем жилье по количеству членов семьи. Кровать, бытовые принадлежности, кухня и другие необходимые средства есть. Все это они получают на бесплатной основе».

Центр рассчитан на 55 человек. Сейчас в нем живут 39 кандасов. По словам специалистов, большая часть репатриантов прибывает в город из сел Узбекистана.