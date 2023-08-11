Еще одно видео, с участием «известного» экс-полицейского, стало вирусным

В сети появилось очередное скандальное видео, с участием экс-сотрудника полиции Шымкента, который избил флориста и унес букет цветов. Видео уже стало вирусным в социальных сетях.

Согласно имеющейся информации, этот инцидент произошел 16 мая в городе Туркестан. Экс-полицейский зашел с женой в одно из кафе города и изрядно посидел. Позже он отказался рассчитаться.

Он начал спорить с сотрудником кафе. Из диалога можно понять, что персонал кафе закрыл дверь изнутри и вызвал полицию, после того, как клиент отказался оплачивать счет. Разгневанный бывший полицейский сказал: «Почему дверь закрыта?.. Вы держите меня и мою жену в заложниках?» Также он несколько раз пнул дверь, пытаясь ее выломать.

В Туркестанском областном управлении полиции подтвердили, что инцидент произошел в одном из кафе города Туркестан в мае. Из-за неоплаты счета возник спор и работники вызвали полицию. После прибытия полиции клиент, который не хотел платить по счету, счет оплатил.

Согласно информации, «администрация учреждения отказалась от подачи какой-либо жалобы в связи с полным возмещением понесенных убытков, о чем был составлен акт».

Однако, по результатам медицинского освидетельствования был составлен и направлен в суд административный протокол по ч.1 ст.440 КоАП (распитие спиртных напитков или нахождение в состоянии опьянения в общественных местах) в отношении лица, совершившего правонарушение. Однако никакой информации об этом административном деле на официальном сайте Верховного Суда РК не обнаружено.

Напомним, ранее мы писали о мужчине, который затеял ссору в цветочном магазине в Шымкенте, избил продавца и отобрал букет цветов. Вскоре стало известно, что он бывший сотрудник Каратауского РОВД. 19 мая этого года уволен из органов внутренних дел по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами. Конфликт с его участием в цветочном магазине Romantic произошел 8 мая.

Ведется досудебное расследование в соответствии со статьей 191, ч.2, п.1 УК РК (Разбой с применением насилия, не создающего угрозы жизни или здоровью потерпевшего) по факту избиения бывшим сотрудником правоохранительных органов флориста и грабежа.