Гражданке Шымкента дорого обошелся подарок госслужащему

Антикоррупционной службой по городу Шымкенту составлен протокол в порядке сокращенного производства по факту предоставления физическим лицом незаконного материального вознаграждения в виде 5 000 тенге секретарю судебного заседания.

Деньги были переданы за ускоренное оформление документов по гражданскому делу о взыскании неустойки.

Необходимо отметить, что о данном инциденте госслужащая незамедлительно сообщила непосредственному руководителю.

В итоге гражданка, передавшая подарок, вину в содеянном признала и оплатила штраф в 69-кратном размере от подарка – 345 000 тенге по ст. 676 КоАП.

Таким образом, действия госслужащего, прежде всего, указывают на его ответственность и порядочность, а также служит примером для всех представителей власти.

Подобные случаи подтверждают эффективность проводимой комплексной превентивной работы, направленной на профилактику и предупреждение коррупции, формирование современного общества, свободного от коррупции.