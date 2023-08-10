История женщины ставшей жертвой традиции свадебного воровства

В Казахстане ужесточат закон о похищении невесты с целью заключения брака.

Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека. Уполномоченный также сообщил, что проводится анализ вопросов бытового насилия и нарушений прав женщин.

Диана стала жертвой обряда похищения, когда ей только исполнилось 18 лет. Её забрал знакомый парень и у девушки началась новая жизнь. Как рассказывает Диана с первых же дней муж стал её избивать, но что ещё хуже, мать супруга также поднимала на неё руку. Не выдержав издевательств в семье, рассказывает Диана она ради будущего своих четверых детей ушла от мужа.

«Я терпела все издевательства моего мужа. Но кроме избиения, меня утомили и социальные проблемы в семье. Он меня бил, говорил что меня никто не сможет защитить. К тому же свекровь тоже меня не жалела. Я не могла терпеть такого унижения, решилась, и ушла от мужа», — вспоминает Диана.

Теперь закон будет ужесточен для защиты прав невест, ставших жертвами похищения. Уполномоченный по правам человека направил в Генеральную прокуратуру предложение с просьбой внести изменения в закон для привлечения к уголовной ответственности тех, кто сбежал с девушкой против её воли. Пока по словам омбудсмена, трудно оценить масштаб проблемы, так как в стране не ведётся статистика похищения девушек с целью заключения брака. В уголовном кодексе такая статья также не рассматривалась. При этом, если мужчина, сбежавший с девушкой, впоследствии освободит женщину, то он не будет привлечен к ответственности.

«Мы предложили Генпрокуратуре внести изменения в закон, и выделить отдельный состав преступления. Чтобы он не охватывал действие статьи 125-й. Данное положение содержится в практике наших соседних стран, а также в рекомендациях органов ООН. Поэтому мы надеемся, что наша инициатива будет поддержана»,— говорит уполномоченный по правам человека в РК Артур Ластаев.

По словам омбудсмена, за последние три года в результате жестокого обращения и насилия погибли 300 женщин. Кроме того, около двух тысяч женщин получили серьезный и средний вред здоровью. По словам главы шымкентского кризисного центра Малики Жусуповой, стране еще предстоит совершенствовать институт защиты прав женщин, подвергшихся насилию.

«Многие мужчины рассуждают так, если ты моя жена, я могу делать что хочу. Женщины, подвергшиеся насилию в семье, часто приходят к нам в центр. Часто бывает так, что к нам потом приходят мужья и начинают терроризировать жену. День, два, три дня. Говорят идём домой, ты теперь кому нужна будешь? Ты же не нужна никому. И многие женщины ломаются и снова возвращаются к мужу»,— рассказывает руководитель кризисного центра в г. Шымкенте Малика Жусупова.

В обществе бытует мнение, что женщины должны быть финансово независимыми, чтобы пострадав от бытового насилия не вернулись к агрессивному супругу. Немаловажную роль в этом вопросе играет способность женщин настойчиво отстаивать свои права. По словам уполномоченного по правам человека, ужесточение закона повышает ответственность за благополучие в семье. И это одна из главных целей направления предложения в Генеральную прокуратуру.