На что хотели потратить миллиарды? В Антикоре выявили нарушения в госзакупках

Сотрудники Антикоррупционной службы третьего мегаполиса страны, выявили нарушения.

Как сообщил глава ведомства Даурен Ергарин, в управление развития комфортной городской среды под видом ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций планировалось без конкурса напрямую закупить берегоукрепительные работы на реке «Бадам» стоимостью 4,8 млрд тенге.

«По итогам проверки ведомства, заказчиком был изменён способ закупа из одного источника на конкурс с использованием рейтингово-балльной системы, который предусматривает полное исключение участия в процессе госзакупок должностных лиц», — пояснил Даурен Ергарин.

Также, за неправомерный выбор способа закупок по двум другим аналогичным лотам уполномоченным органом к административной ответственности привлечён бывший руководитель управления комфортной городской среды акимата Е.Жолдасов.