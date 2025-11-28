Вейпы продолжают калечить здоровье казахстанцев

Запрет на вейпы в Казахстане действует уже полтора года. Но, похоже, те, кто пользовался электронными сигаретами, не хотят расставаться с вредной привычкой.

Последствия употребления этого девайса, печальны — вейпы, констатируют медики, наносят серьезный ущерб здоровью.

Бакытжан Позилов, руководитель городской многопрофильной больницы № 2:

«Стали чаще поступать пациенты с жалобами на боль в лёгких. Особенно много подростков и молодых людей. Увеличились случаи бронхита и астмы. Даже среди беременных есть те, кто курит вейпы. По сравнению с прошлым годом, пациентов стало в 2 раза больше».

Члены Координационного совета сделали основной упор на наркотической зависимости. За 10 месяцев 2025 года зарегистрировано 489 преступлений связанных с наркотиками. Это хранение и незаконная перевозка, сбыт и выращивание специфических растений. Все это вызывает тревогу.

Ербол Койбагаров, заведующий отделением лечения наркозависимых:

«В настоящее время на диспансерном учёте состоят 5 900 человек, из них 777- женщины. Наркотическая зависимость выявлена у 1 145 пациентов, среди которых 105- женщины. Ежемесячно лечение проходят в среднем 160–170 человек, что в год составляет около 1 600 пациентов».

В качестве контрмер, предлагается ограничить время работы увеселительных заведений, сосредоточится на профилактике и информационной работе направленной против вредных привычек и наркомании. По статистике, возраст потребителей запрещенных веществ от 15 до 45 лет.