Новый начальник полиции Шымкента приступил к работе

В Шымкенте кадровые перестановки в полиции. Уже несколько дней многие ждали перемен.

Перемены в полиции не заставили себя ждать, представить главного стража порядка Шымкента, приехал сам Министра Внутренних Дел Казахстана.

Марат Ахметжанов вместе с акимом Шымкента Муратом Айтеновым представили активу нового начальника полиции. Им стал Думан Таев, который ранее возглавлял полицию Акмолинской области.

«Представляю вам нового начальника полиции. Думан Таев возглавлял уголовный розыск страны, последняя должность начальник полиции Акмолинской области. У него колоссальный опыт и надеюсь, что работа его в Шымкенте будет в пользу жителей. Я поручаю уже усилить работу охраны общества и, в особенности, усилить безопасность в школах», — сказал Марат Ахметжанов, министр МВД РК.

После официального представления, министр поблагодарил Кайрата Дальбекова за работу и сообщил, что экс-начальник полиции Шымкента возглавит ДУИС г. Алматы, Алматинской области и области Улытау.

После завершения представления большая часть присутствующих в зале людей выстроилась возле Кайрата Дальбекова, чтобы пожать руку и поблагодарить за работу.

Новый начальник полиции Думан Таев сразу приступил к работе, вместе с министром он посетил ЦОУ в департаменте полиции, там тоже получил поручение от Марата Ахметжанова.

«Я дал поручение наладить детально работу видеокамер в Шымкенте и во всех школах. Они должны быть исправны всегда!», — приказал министр.

Пресса обратилась к главному полицейскому Казахстана с просьбой, чтоб новый начальник шымкентской полиции был открыт к общению со СМИ, на что сам Думан Таев пообещал регулярно встречаться с журналистами и давать информацию оперативно.

«Будем работать, проблем никаких не будет. Спасибо!», — сказал Думан Таев, начальник ДП г. Шымкента.

Марат Ахметжанов отметил, что дал задание всем начальникам полиции регионов, чтобы они каждый месяц проводили брифинги и встречались с журналистами.