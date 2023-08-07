Пыль со вкусом гари и металла: На работу цементного завода жалуются шымкентцы

Жители жилого массива Кызылсай в Шымкенте жалуются на работу местного цементного завода.

По словам людей, ночью они не могут открыть окна из-за частниц пыли с привкусом металла. За ночь все поверхности в доме покрываются толстым черным слоем пыли. Представители завода говорят, пыль идет не от них и уверяют, что на предприятии установлены все современные фильтры. Местные экологи инициировали проверку.

Протирать черную пыль в своих домах жители жилого массива Кызылсай вынуждены каждый день. Люди уверяют, это продукт переработки цементного завода, который расположен недалеко от домов. По словам местных жителей, такой слой пыли оседает за ночь. Особенно сложно летом, когда окна открыты и хочется вдохнуть свежий воздух, а вместо него пыль со вкусом железа.

«Дышать нам нечем и нам приходится оставлять окна открытыми, пыль вытираем, а там непонятно, пыль сажа, это клинкерная пыль. Во рту запах гари, запах пыли, металла», — говорит Азиза Асаева, жительница Шымкента.

Местные жители говорят, от этой пыли чахнут даже зеленые насаждения. А у некоторых детей появился кашель. При этом по словам людей, они изначально были против постройки завода рядом с их домами.

«Цемзавод должен строиться не менее 25 километров от населенного пункта, у нас же он расположен на соседней улице, сколько мы писали говорили обращались все бесполезно», — говорит Малик Мамадаев, житель Шымкента.

Цементный завод перерабатывает известняк, глину и кварцевый песок. Представители цементного предприятия уверяют, пыль идет не от них, рядом мол, есть еще несколько других предприятий. По их словам, на заводе установлены мощные рукавные фильтры, которые работают постоянно.

«Пыль не может идти в таком количестве от нас, пыль бывает если сильный ураган, и то при загрузке вагонов, я конечно не могу сказать, что пыли ноль, такого не бывает. Но в таком количестве нет, это исключено», — говорит Сергей Некипелов, заместитель директора по технико-технологическим вопросам ТОО «Стандарт цемент».

Местные жители обратились в департамент экологии. Там инициировали проверку, взяли заборы проб воздуха. Результаты будут известны в ближайшие дни.