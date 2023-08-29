«Сердце в рюкзаке»: сложнейшую операцию на сердце провели в Шымкенте

Одышка и сильная аритмия стали главными симптомами болезни сердца для Виктора Кашлова.

Медики выявили у пациента терминальную стадию сердечной недостаточности. После осмотра решили, провести имплантации вспомогательного устройства LVAD, которое заменяет пересадку сердца:

Виктор Кашлов, пациент:

«Операция прошла удачно, я ничего не чувствовал. Потом отоспался, слегка боли были послеоперационные, сейчас состояние улучшается потихоньку. После реабилитации я планирую вернуться на работу».

В центре сердца Шымкента — это уже десятая операция по имплантации левого желудочка. Шымкентские кардиологи прошли обучение у столичных коллег, теперь подобные операции могут проводить и в третьем мегаполисе страны, стоит отметить, что в рамках медицинского страхования лечение можно получить бесплатно.

Айнаш Балабекова, врач-кардиолог:

«Имплантация LVAD делается тем пациентам, у кого терминальная стадия сердечной недостаточности. Эти пациенты должны ходить со специальной сумкой, в которой будет находиться батарейка и контролер, и один раз в день заряжать батарейки».

В июле этого года в Шымкенте провели пересадку сердца. Руководил процессом казахстанский врач, кардиохирург Юрий Пя, вместе с командой Центра сердца мегаполиса. Тогда бригада врачей оперативно доставила сердце в Шымкент, после чего провели пересадку сердца. Пациент чувствует себя хорошо.