Врачи Шымкента спасли пациента, сердце которого останавливалось дважды

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60-летний мужчина был экстренно госпитализирован в первую городскую клиническую больницу №1 Шымкента в критическом состоянии 18 августа.

Пациента доставили в реанимацию, так как его состояние требовало немедленного вмешательства.

На момент прибытия у мужчины отсутствовал пульс, и он находился без сознания.

Несмотря на то, что признаки сердечного приступа не были выявлены, ситуация была крайне опасной.

Врачи немедленно начали проводить реанимационные мероприятия, одновременно с этим провели УЗИ и взяли необходимые анализы.

После проведения ряда реанимационных действий удалось восстановить сердечный ритм, однако результаты анализов показали критически низкий уровень гемоглобина — 57 г/л, что указывало на массивную кровопотерю.

Врачи обнаружили в брюшной полости пациента около 1000–1200 мл жидкости, что потребовало срочного оперативного вмешательства.

Пациента срочно отправили в операционную, где хирурги приступили к устранению источника кровотечения.

Во время операции была выявлена серьезная внутренняя кровопотеря — около 4000 мл крови скопилось в брюшной полости пациента.

Эта ситуация угрожала жизни пациента, однако благодаря четким и скоординированным действиям медицинской команды операция продолжалась.

Во время хирургического вмешательства сердце пациента остановилось второй раз, однако врачи быстро справились с этой угрозой, снова реанимировав пациента.

Также во время операции было выявлено, что причиной кровотечения стал разрыв печени и межжелудочковой связки, которые немедленно были хирургически устранены.

Хирурги завершили операцию успешно, и спустя двое суток после вмешательства пациента перевели из реанимации в хирургическое отделение для дальнейшего наблюдения и реабилитации.

Несмотря на тяжелое состояние, в котором мужчина был доставлен в больницу, его организм начал достаточно быстро восстанавливаться.

Врачи отметили, что после клинической смерти и сложной операции, пациент продемонстрировал хорошие темпы выздоровления.

На протяжении месяца мужчина находился под наблюдением медицинского персонала.

Все это время специалисты следили за его состоянием, проводили необходимые обследования и корректировали лечение.

Постепенно пациент пошел на поправку, и к концу сентября его состояние стабилизировалось и он был выписан из больницы.

Мужчина покинул медицинское учреждение в удовлетворительном состоянии и вернулся к обычной жизни.

Этот случай является ярким примером слаженной и профессиональной работы медицинского персонала, который не только сумел дважды реанимировать пациента после остановки сердца, но и успешно справился с тяжелыми последствиями внутреннего кровотечения.