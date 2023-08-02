Сотрудникам гороно выписали штрафы за коррупцию

Штрафом отделались коррумпированные специалисты городского управления образования. Двое осужденных на системной основе вымогали с руководителей частных детских садов от 100 тысяч до 500 тысяч тенге.

За эти деньги экс-чиновники готовы были закрыть глаза на нарушения в дошкольных учреждениях. Приговором суда, который пока не вступил в законную силу, коррупционеры должны выплатить государству 36 миллионов тенге.

«Межрайонным судом по уголовным делам Шымкента оглашен приговор в отношении специалистов управления образования — Шиндауловой и Мейрбековой. Они осуждены к штрафам в сумме 36 млн тенге. Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, финансовых организациях и квазигосударственном секторе»,- говорит Бекмурат Тюлебаев, руководитель управления досудебного расследования антикоррупционной службы г. Шымкента.

Это не первый коррупционный скандал, который разгорелся в гороно в этом году. В Антикоре также рассказали, что бухгалтер двух городских школ, переводил на личный счет деньги, предназначенные на школьные нужды. За три года счетовод «заработал» свыше 67 миллионов тенге.

Аналогичную схему хищения изобличили и во второй школе. В сговоре с главбухом, по предварительным данным, были директор и завуч. Пока идет проверка, борцы с коррупцией внесли ряд рекомендаций.

«На сегодня достигнуты следующие результаты: исключена возможность необоснованных проверок образовательных учреждений под видом мониторингов со стороны профильных управлений, устранена схема искусственного увеличения членов комиссии по включению в перечень получателей государственного образовательного заказа, прекращена практика передачи в аренду помещений в обход электронной площадки gosreestr.kz, 54 директоров школ привлечены к дисциплинарной ответственности. Департаментом по защите и развитию конкуренции внесены предписания по расторжению антиконкурентных договоров, в рамках которых только одна компания оказывала услуги по цифровизации школьных столовых»,- рассказал Бекмурат Тюлебаев руководитель управления досудебного расследования антикоррупционной службы г. Шымкента.

Только за последние 5 лет на сотрудников управления образования возбуждены 44 коррупционных дела. К уголовной ответственности привлечены 16 специалистов, из них — 9 числились руководителями.