Специалисты департамента по ЧС проверили состояние противопожарной безопасности высотных домов

Специалисты Каратауского управления по ЧС вышли в рейд по проверке противопожарной безопасности высотных домов. В ходе профилактического мероприятия они проинспектировали многоэтажки микрорайона Нурсат. Как оказалось, большинство домов не соответствуют правилам противопожарной безопасности и в основном по вине самих жильцов.

Сегодня на учете городского Департамента по ЧС находится 93 многоквартирных жилых дома высотой более 28 метров. В связи с тем, что в 68 жилых домах кооператив собственников квартир не создан, а в 25 высотках учреждения обслуживания являются микро- и малыми предприятиями, проверка со стороны Департамента противопожарной безопасности не проводится. Оценить её состояние пожарные могут только в ходе вот таких профилактических рейдов. И даже на поверхностный взгляд бросаются в глаза грубейшие нарушения.

«Вот здесь у вас первоначально стояла лестница, вы её, наверное, убрали. Лестницу нужно вернуть назад — это эвакуационный выход. В случае пожара люди должны по ней спускаться с верхних этажей. Здесь на полу люк. Вам нужно с него всё убрать, расчистить пожарный выход. Отсутствие аварийного выхода, в случае пожара, может привести к трагедии», — объясняют сотрудники противопожарного ведомства.

О критическом противопожарном состоянии домов говорят и сами жильцы многоэтажек. Последний случай пожара в высотном доме в Алматы заставил многих жителей задуматься и о собственной безопасности.

«У нас для тушения пожара или эвакуации людей ничего нет. Ни кранов, ни аварийных выходов. Если нужно тушить огонь воду берём в подвале, там есть краны. Не представляю, что будем делать, если не дай бог будет пожар. Мы обращаемся к властям, пусть что-нибудь сделают для нашей безопасности», — говорит жительница дома 135 мкр «Нурсат» Майра Жусип.

Пока же эффективных мер по приведению противопожарного состояния в соответствии с нормами у специалистов департамента по чрезвычайным ситуациям нет и им остаётся только раздавать памятки с рекомендациями как вести себя в случае пожара: плотно закрыть дверь чтобы преградить путь огню, двигаться в задымлённом помещении ближе к полу, где меньше дыма и при передвижении придерживаться стен, чтобы не потерять ориентацию.

«В ходе рейда мы выявили массу недостатков в сфере противопожарной безопасности высотных домов. В частности, нет эвакуационных лестниц на балконах между этажами. Почти во всех квартирах, где есть аварийные выходы, к ним нет доступа, эвакуационные люки захламлены вещами или мебелью и это несёт угрозу во время пожара.

Кроме того, много открытых источников электрического питания, что так же несёт риск возгорания. С 2020 года у нас объявлен мораторий на проверку объектов малого и среднего бизнеса, в том числе и противопожарной безопасности высотных домов. Поэтому мы проводим только агитационно-профилактическую работу предупреждая о рисках пожара», — говорит главный специалист УЧС Каратауского района Ергали Бакторозов

Сегодня, на случай возникновения пожаров на верхних этажах высоток, в распоряжении Департамента находятся 3 автоколенчатых подъемника, 5 автоцистерн, 1 автоцистерна-лестница (АЦЛ-32), а так же 2 натяжных спасательных полотна. Результаты обследования последнего рейда будут переданы в акимат города, который примет дальнейшие решения по обеспечению противопожарной безопасности.