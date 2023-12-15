Проверка хостелов Шымкента: по первому же адресу выявили серьезные нарушения

После трагедии в алматинском хостеле, в Шымкенте начали проводить рейды по мини-гостиницам. Совместные обходы проводят сотрудники департамента по ЧС, чиновники и полицейские. Республиканская акция «Жатақхана» сегодня прошла в Аль-Фарабийском районе, передает OTYRAR.

В шымкентский хостел сегодня пришли сотрудники ДЧС и решили выяснить, как в мини-гостиницах соблюдается противопожарная безопасность. По первому же адресу выявили нарушения. В жилых комнатах не реагируют датчики противопожарной сигнализации. Надо провести ревизию.

В случае ЧП проблем с эвакуацией в мини-отеле быть не должно: коридоры здесь широкие. Однако, на всех окнах установлены решетки, они и могут стать преградой, считают сотрудники ДЧС. Помимо этого в хостеле недостаточно огнетушителей.

Суйинбай Баратов старший инженер управления по чрезвычайным ситуациями Аль-Фарабийского района ДЧС г. Шымкента: «Здесь есть монометр, в монометре есть три цвета: желтый, зеленый и красный, внутри давление. Если стрелка зеленая, значит он работает. Еще есть здесь дата зарядки и срок годности. В феврале они перезарядку сделали. На втором этаже у них только один огнетушитель. По квадратуре должно быть три».

Нарушения сотрудники ДЧС выявили и во время проверки системы контроля пожарной безопасности. В общем блоке управления не горят специальные кнопки, при пожаре сигнализация попросту может не сработать. Владельцам бюджетной гостиницы настоятельно рекомендуют устранить все нарушения в короткий срок.

Поводом для проверки стала недавняя трагедия в Алматы. В хостеле при пожаре погибли 13 человек! Люди не смогли выбраться на улицу и отравились угарным газом. В рамках акции «Жатақхана» сотрудники ДЧС Аль-Фарабийского района успели нагрянуть с проверкой в 6 хостелов. Нарушения, по словам специалистов, везде схожие.

Суйинбай Баратов старший инженер управления по чрезвычайным ситуациями Аль-Фарабийского района ДЧС г. Шымкента: «Это не проверка, это просто профилактическая акция «Жатақхана». С сотрудниками провел агитационную работу по соблюдению требований пожарной безопасности. В общем, у нас по списку 9 хостелов, мы уже провели работу в шести хостелах».

Республиканскую акцию пожарные-спасатели проводят совместно с полицейскими и местным исполнительным органом. Во время рейда сотрудники ДЧС также ознакомят жителей мини-гостиниц с требованиями пожарной безопасности, а полицейские проверят соблюдение миграционного законодательства и общественного порядка.