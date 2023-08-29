В прокуратуре рассказали о методах пыток, которые применяют полицейские

С начала года в надзорный орган Туркестанской области поступило 36 жалоб о пытка и практически во всех обвиняют сотрудников полиции в злоупотреблении власти.

По словам заместителя прокурора Туркестанской области, пытки проводили самыми разными способами.

«Надевали на голову пакеты, избивали, оказывали психологическое давление. Говорят, возьми на себя всё или, в ином случае, на тебя повесим ещё преступления, оказывают давление, якобы угрожая близкими, и так далее», — говорит Саят Келдибеков, заместитель прокурора Туркестанской области.

Большая часть преступлений, по словам заместителя прокурора, совершалась сотрудниками полиции, они превышали свои полномочия. Многие из них получили от трех до шести лет колонии. И так будет с каждым, кто нарушит закон, говорят в надзорном органе.

«Бывали заявления, где потерпевшие говорили, что на них пытались надавить и обвинить других в преступлении, дать против показания. Это все нарушает права человека. Мы должны следовать закону, конвенции ООН и других правил, но, нарушения есть», — говорит Саят Келдибеков.

Бывает и такое, что заявители жалуются на пытки спустя время, когда доказать уже все сложно. В прокуратуре призывают не бояться и сообщать о таких случаях сразу.