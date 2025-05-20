Скот — только на бумаге. В Сауранском районе раскрыли схему хищения государственных субсидий. По версии следствия, ветеринары регистрировали несуществующих животных и получали за них миллионы.

В Сауранском районе под следствием оказались сотрудники районной ветстанции. По версии следствия, они присвоили государственные деньги, которые выделялись на поддержку сельского хозяйства.

Досымхан Айтишев, заместитель прокурора Туркестанской области: «В ходе следствия выяснилось, что ветеринары из сёл Орангай и Жана Икан, а также руководитель ветучастка внесли в базу ложные данные. Они якобы зарегистрировали скот, которого на самом деле не было. Так они получили 271 миллион тенге».

Сотрудники ветстанции подделывали документы и регистрировали несуществующий скот. Деньги за ложных животных они получали как субсидии. На сегодняшний день задержаны 5 человек

Досымхан Айтишев, заместитель прокурора Туркестанской области: «Подозреваются пятеро. Трое из них ветеринары, один руководитель ветстанции».

Из похищенных 271 миллиона тенге подозреваемые вернули лишь 19 миллионов. Еще на 120 млн арестовано их имущество. Остальная сумма — в списке ущерба. Сейчас дело рассматривается в суде.